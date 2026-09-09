Viking Descripción general

Zlatko Tripic sufre un calvario por una alergia durante un vuelo antes del choque contra el Stuttgart

El capitán del Viking FK, Zlatko Tripic, sufrió un calvario en un vuelo antes del debut de su equipo en la Champions League contra el VfB Stuttgart después de que un exceso de perfume le provocara una reacción alérgica. Pese a la distracción, el entrenador Morten Jensen y Tripic insisten en que los campeones noruegos siguen tranquilos y preparados para su histórica prueba europea.