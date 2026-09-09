Cómo ver VfB Stuttgart vs Viking: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

El VfB Stuttgart recibe al Viking en el MHPArena de Stuttgart en un partido de la Liga de Campeones. El conjunto alemán busca consolidar su presencia en la competición europea ante un rival noruego que llega con la moral alta tras superar la fase de clasificación. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 12:45 MHPArena

Cómo sintonizar el VfB Stuttgart vs Viking

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Acerca del encuento

Sebastian Hoeness dirige a un Stuttgart que viene de golear al FC Colonia por 4-1 en la Bundesliga, aunque la semana anterior sufrió una dura derrota ante el Bayern de Múnich por 5-1. La irregularidad del equipo alemán es evidente, pero en casa el MHPArena puede ser un factor determinante.

El Stuttgart llega al partido con bajas importantes. Dennis Seimen y Tiago Tomas están en la enfermería, mientras que Nikolas Nartey no podrá participar por sanción. El técnico tendrá que ajustar su once sin contar con piezas habituales del esquema.

El Viking, dirigido por Morten Jensen, completó una clasificación meritoria para la fase de grupos al eliminar al Dinamo Zagreb. Los noruegos ganaron 3-1 en Zagreb y empataron 2-2 en casa, lo que les bastó para avanzar. Sin embargo, en la Eliteserien no atraviesan su mejor momento, con un empate reciente ante el Sandefjord.

El equipo visitante llega con tres bajas confirmadas: Veton Berisha, Anders Baertelsen y Sondre Bjoershol no estarán disponibles para el partido. La ausencia de Berisha, referente ofensivo del equipo, es un golpe considerable para las aspiraciones del Viking.

Ambos equipos se estrenan en la fase de grupos de la Champions League y ocupan la primera posición del grupo en este momento inicial de la competición.

Noticias del equipo y escuadras

El Stuttgart de Sebastian Hoeness presenta bajas en la portería y en el ataque: Dennis Seimen y Tiago Tomas están lesionados y no entrarán en la convocatoria. A ello se suma la sanción de Nikolas Nartey, que también se perderá el encuentro. El once probable del conjunto alemán incluye a Fabian Bredlow bajo palos, con Josha Vagnoman, Jeff Chabot, Finn Jeltsch y Maximilian Mittelstaedt en defensa, y una línea de centrocampistas formada por Angelo Stiller, Grischa Proemel y Chris Fuehrich, con Jamie Leweling, Deniz Undav y Dzenan Pejcinovic en las posiciones más avanzadas.

El Viking llega al partido con tres ausencias confirmadas: Veton Berisha, Anders Baertelsen y Sondre Bjoershol no están disponibles para Morten Jensen. El técnico noruego alineará previsiblemente a Arild Oestboe en portería, con Gianni Stensness, Henrik Heggheim, Jesper Daland y Vetle Auklend en la zaga, y una medular compuesta por Kristoffer Askildsen, Joe Bell y Tobias Moi, con Zlatko Tripic, Peter Christiansen y Simen Kvia-Egeskog en la línea ofensiva.

Forma

El VfB Stuttgart acumula un registro de dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un contundente 4-1 ante el FC Colonia en la Bundesliga, aunque antes de ese encuentro el equipo encajó cinco goles ante el Bayern de Múnich. En total, el Stuttgart ha marcado trece goles y ha recibido doce en estos cinco partidos, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con fragilidades defensivas.

El Viking llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante el Sandefjord en la Eliteserien. Los noruegos han mantenido una línea consistente, con victorias ante el Dinamo Zagreb en la clasificación para la Champions League y ante el Aalesund en la liga doméstica.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre el VfB Stuttgart y el Viking disponibles en este momento. Este partido marcará un primer duelo entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

Tanto el VfB Stuttgart como el Viking se encuentran en la primera posición del grupo en la fase de grupos de la Champions League en este momento inicial de la competición.