¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoViking
¡Mira aquí! HBO Max
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver VfB Stuttgart vs Viking: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

VfB Stuttgart vs Viking
VfB Stuttgart
Viking
Liga de Campeones

Se acerca el partido de Liga de Campeones entre VfB Stuttgart y Viking: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El VfB Stuttgart recibe al Viking en el MHPArena de Stuttgart en un partido de la Liga de Campeones. El conjunto alemán busca consolidar su presencia en la competición europea ante un rival noruego que llega con la moral alta tras superar la fase de clasificación. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
MHPArena
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo sintonizar el VfB Stuttgart vs Viking

HBO Max

HBO Max

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuento

Sebastian Hoeness dirige a un Stuttgart que viene de golear al FC Colonia por 4-1 en la Bundesliga, aunque la semana anterior sufrió una dura derrota ante el Bayern de Múnich por 5-1. La irregularidad del equipo alemán es evidente, pero en casa el MHPArena puede ser un factor determinante.

El Stuttgart llega al partido con bajas importantes. Dennis Seimen y Tiago Tomas están en la enfermería, mientras que Nikolas Nartey no podrá participar por sanción. El técnico tendrá que ajustar su once sin contar con piezas habituales del esquema.

El Viking, dirigido por Morten Jensen, completó una clasificación meritoria para la fase de grupos al eliminar al Dinamo Zagreb. Los noruegos ganaron 3-1 en Zagreb y empataron 2-2 en casa, lo que les bastó para avanzar. Sin embargo, en la Eliteserien no atraviesan su mejor momento, con un empate reciente ante el Sandefjord.

El equipo visitante llega con tres bajas confirmadas: Veton Berisha, Anders Baertelsen y Sondre Bjoershol no estarán disponibles para el partido. La ausencia de Berisha, referente ofensivo del equipo, es un golpe considerable para las aspiraciones del Viking.

Ambos equipos se estrenan en la fase de grupos de la Champions League y ocupan la primera posición del grupo en este momento inicial de la competición.

Noticias del equipo y escuadras

VfB Stuttgart contra Viking alineaciones probables

4-4-2
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Formación
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
F. BredlowF. BredlowJ. VagnomanJ. VagnomanJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschM. MittelstaedtM. MittelstaedtJ. LewelingJ. LewelingA. StillerA. StillerC. FuehrichC. FuehrichG. ProemelG. ProemelD. UndavD. UndavD. PejcinovicD. PejcinovicA. OestboeA. OestboeG. StensnessG. StensnessH. HeggheimH. HeggheimJ. DalandJ. DalandV. AuklendV. AuklendK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellT. MoiT. MoiZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenS. Kvia-EgeskogS. Kvia-Egeskog
Viking crest
Viking
VIK
4-4-2
VfB Stuttgart

Once inicial

Viking

Manager

  • S. Hoeness
  • M. Jensen

El Stuttgart de Sebastian Hoeness presenta bajas en la portería y en el ataque: Dennis Seimen y Tiago Tomas están lesionados y no entrarán en la convocatoria. A ello se suma la sanción de Nikolas Nartey, que también se perderá el encuentro. El once probable del conjunto alemán incluye a Fabian Bredlow bajo palos, con Josha Vagnoman, Jeff Chabot, Finn Jeltsch y Maximilian Mittelstaedt en defensa, y una línea de centrocampistas formada por Angelo Stiller, Grischa Proemel y Chris Fuehrich, con Jamie Leweling, Deniz Undav y Dzenan Pejcinovic en las posiciones más avanzadas.

El Viking llega al partido con tres ausencias confirmadas: Veton Berisha, Anders Baertelsen y Sondre Bjoershol no están disponibles para Morten Jensen. El técnico noruego alineará previsiblemente a Arild Oestboe en portería, con Gianni Stensness, Henrik Heggheim, Jesper Daland y Vetle Auklend en la zaga, y una medular compuesta por Kristoffer Askildsen, Joe Bell y Tobias Moi, con Zlatko Tripic, Peter Christiansen y Simen Kvia-Egeskog en la línea ofensiva.

Forma

VFB

VFB - Formulario

EVE
W3-1
FUL
L1-0
HRO
W0-4
FCB
L5-1
KOE
W4-1
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIK

VIK - Formulario

DZG
D2-2
DZG
W3-1
AAL
W2-1
BRO
W1-3
SAN
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El VfB Stuttgart acumula un registro de dos victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un contundente 4-1 ante el FC Colonia en la Bundesliga, aunque antes de ese encuentro el equipo encajó cinco goles ante el Bayern de Múnich. En total, el Stuttgart ha marcado trece goles y ha recibido doce en estos cinco partidos, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con fragilidades defensivas.

El Viking llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante el Sandefjord en la Eliteserien. Los noruegos han mantenido una línea consistente, con victorias ante el Dinamo Zagreb en la clasificación para la Champions League y ante el Aalesund en la liga doméstica.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre el VfB Stuttgart y el Viking disponibles en este momento. Este partido marcará un primer duelo entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

Tanto el VfB Stuttgart como el Viking se encuentran en la primera posición del grupo en la fase de grupos de la Champions League en este momento inicial de la competición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google