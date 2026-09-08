Conoce al Viking FK: el club de la Champions League que funciona con dos entrenadores principales

El campeón noruego Viking FK afronta el partido del miércoles de la Champions League contra el VfB Stuttgart con una de las estructuras más inusuales del fútbol europeo: dos entrenadores principales. Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim comparten por igual la dirección del equipo desde enero de 2021.

En lugar de recurrir a una estructura tradicional de entrenador y asistente, ambos tienen el mismo poder y toman juntos las decisiones tácticas clave.

Lejos de ser una solución temporal, esta filosofía de cogestión ha transformado al Viking en una fuerza formidable en el fútbol nacional y europeo.