Demirovic se encargó en solitario de darle una clara ventaja al descanso a los suabos contra el Viking Stavanger. El jugador de 28 años marcó el 1-0, el 2-1 y el 3-1 (20', 26', 32') para el conjunto de la Bundesliga en apenas doce minutos. Angelo Stiller y Deniz Undav, que asistió en dos ocasiones, sirvieron los goles.

En la Champions League o en su predecesora, la Copa de Europa, ningún jugador del Stuttgart había logrado antes un hat-trick.

Hasta ahora, Demirovic había participado en dos partidos de la Bundesliga, en ambos como revulsivo, para un total de 47 minutos. El entrenador Sebastian Hoeneß explicó su decisión de apostar por el jugador de 28 años antes del partido en DAZN.

"Sí, desde luego no le perjudicó haber tenido una entrada tan buena", dijo Hoeneß en referencia al gran gol de Demirovic recientemente en el 4-1 contra el 1. FC Köln. "Independientemente de eso: Medo va a desempeñar un buen papel este año. Es un jugador importante para nosotros y por eso tiene todo el sentido empezar también a rotar de vez en cuando".

Demirovic no marcó más goles. Fue sustituido por Pejcinovic en el minuto 62 en medio del atronador aplauso de los espectadores. Al final, el 3-1 no se movió.