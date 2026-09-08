El capitán del Viking FK, Zlatko Tripic, sufrió un contratiempo inesperado al llegar a Alemania para el estreno de su equipo en la Champions League contra el VfB Stuttgart. El extremo, de 33 años, sufrió una reacción alérgica durante el vuelo chárter desde Stavanger debido al exceso de olor a perfume a bordo.

Tripic reveló en el hotel del equipo que las fragancias intensas le irritaron la nariz durante todo el vuelo.

"Había muchísimo perfume en ese avión", explicó Tripic. "Soy alérgico a los olores fuertes. Tuve la nariz terriblemente irritada durante todo el vuelo".