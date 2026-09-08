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«¡El avión se estrelló!»: el capitán del Viking FK sufre una pesadilla aérea antes de un histórico duelo de la Champions League
Tripic sufre un susto por una alergia en un vuelo
El capitán del Viking FK, Zlatko Tripic, sufrió un contratiempo inesperado al llegar a Alemania para el estreno de su equipo en la Champions League contra el VfB Stuttgart. El extremo, de 33 años, sufrió una reacción alérgica durante el vuelo chárter desde Stavanger debido al exceso de olor a perfume a bordo.
Tripic reveló en el hotel del equipo que las fragancias intensas le irritaron la nariz durante todo el vuelo.
"Había muchísimo perfume en ese avión", explicó Tripic. "Soy alérgico a los olores fuertes. Tuve la nariz terriblemente irritada durante todo el vuelo".
Compañero señalado por exceso de fragancia
Según Dagbladet, Tripic señaló en tono de broma a su compañero de habitación Kristoffer Askildsen como uno de los principales culpables del intenso uso de colonia. A pesar de la congestión nasal, el capitán confirmó que se recuperaría rápidamente con un espray nasal antes del saque inicial.
"Está intentando ser modelo, así que se pone perfume, por desgracia", dijo Tripic con una chispa en los ojos.
El experto Bernt Hulsker se tomó el incidente con humor y señaló: "La próxima vez que Viking alquile un vuelo chárter, no debería haber nada de perfume y apenas desodorante. Esto forma parte del aprendizaje de Viking".
Jensen pide calma antes de un debut histórico
Más allá de la distracción del vuelo, el entrenador del Viking, Morten Jensen, y Tripic se mostraron completamente relajados a pocas horas del partido más importante de la historia del club. Jensen restó importancia a la ansiedad previa al encuentro pese a medirse a un Stuttgart que terminó cuarto en la Bundesliga la temporada pasada con Sebastian Hoeness al frente.
Jensen insistió en que su plantilla está muy acostumbrada a gestionar momentos de máxima presión sin cambiar su rutina.
«La ocasión es histórica y probablemente haya algunos jugadores que estén nerviosos, pero no vamos a hacer nada especial», declaró Jensen. «Los futbolistas profesionales saben adaptarse».
Tripic se centra en el plan de juego por encima de la ocasión
Tripic se hizo eco del sentir de su entrenador y subrayó la importancia de aislarse del ruido una vez que el árbitro haga sonar el silbato. El capitán insistió en que los jugadores deben centrarse únicamente en sus tareas tácticas y no en la grandeza del escenario.
Alrededor de 600 aficionados desplazados han viajado desde Stavanger para apoyar a los campeones escandinavos en el MHPArena.
"Se trata en gran medida de dejar de lado las consecuencias, y el equipo se ha vuelto bueno en eso", concluyó Tripic mientras el Viking se prepara para su estreno europeo.
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