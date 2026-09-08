El entrenador del VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, salió en una apasionada defensa del capitán Deniz Undav antes del estreno en la Liga de Campeones contra el Viking Stavanger. Undav fue objeto de escrutinio mediático tras sus discretas actuaciones en los primeros partidos de la Bundesliga del Stuttgart contra el Bayern de Múnich y el 1. FC Koln.

Hoeness no tardó en rechazar esa cobertura negativa y subrayó el papel crucial de Undav para ayudar al club a alcanzar la máxima competición europea.

"Deniz Undav es una parte muy importante de la razón por la que estamos jugando la Liga de Campeones", declaró Hoeness. "Todo el mundo tiene que entenderlo".