¿Qué tiene que ver Marruecos? Duras críticas españolas al árbitro del Argentina-Inglaterra

Un día antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el árbitro estadounidense Ismail Al-Fateh fue criticado por España tras su designación por la FIFA.

El periodista español Miguel Serrano lo criticó en X, al considerar que no merece dirigir un partido tan importante por sus decisiones en este Mundial.

Serrano escribió: «Este es el árbitro que permitió a Uruguay jugar con violencia contra España en una de las peores actuaciones del Mundial, y que obligó al VAR a intervenir tras omitir un penalti claro a Brasil, ¡y esta es su recompensa! Lo que hace la FIFA es increíble».



Para Siranó, en el España-Uruguay el árbitro fue indulgente con las entradas violentas de los uruguayos y firmó una de las peores actuaciones del torneo.

También recordó la polémica en Brasil-Noruega, donde Al-Fateh no pitó un penalti a favor de Brasil hasta que el VAR se lo indicó.

Al-Fateh, nacido en Casablanca (Marruecos) en 1982, se mudó a Estados Unidos a los 18 años y se nacionalizó.

En 2016 ingresó en la lista de árbitros de la FIFA y ha dirigido varios torneos destacados, incluido el Mundial de 2022 en Catar, también fue cuarto árbitro en la final Argentina-Francia. En 2026 le han asignado nuevos encuentros clave pese a la polémica.

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