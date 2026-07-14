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«Me siguió»: Erling Haaland muestra un curioso recuerdo del Mundial de 750 dólares al regresar a Noruega
Haaland trae un recuerdo insólito
El internacional noruego fue visto llevando a casa un recuerdo único: un mapache disecado con una botella de whisky, al aterrizar la selección en Oslo. El delantero de 25 años volvió a su país tras la ajustada derrota 2-1 ante Inglaterra en cuartos del Mundial. El animal disecado, comprado por 750 dólares en Wild Bill’s Western Store de Dallas, se convirtió al instante en tema de conversación en las redes sociales.
- AFP
El delantero bromea sobre un mapache
El delantero del Manchester City bromeó en X sobre el viral «recuerdo» que trajo del avión: «Me siguió hasta casa».
Además, invitó a sus seguidores en Instagram a elegir un nombre para el mapache mediante una encuesta con opciones como «Cowboy», «Ranger», «TEX» y «R.O.W.».
Además, se despidió de Estados Unidos tras la histórica aventura de Noruega: «Ha sido toda una aventura, gracias por hacerla tan especial».
En otra selfie, añadió: «Adiós, EE. UU. Ha sido muy emotivo».
«Esto me ha cambiado la vida»
Aunque Noruega cayó en cuartos de final, el torneo norteamericano marcó un antes y un después en la carrera del delantero. Haaland brilló como la figura que elevó el nivel de su selección y le permitió competir con la élite mundial.
Sus siete goles han reforzado su reputación mundial y marcado su carrera. Como declaró a Associated Press: «Creo que esto me ha cambiado la vida, para ser sincero».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a Haaland?
Tras sus vacaciones, Haaland se incorporará pronto a la pretemporada del City. Se espera que el delantero arranque con buen pie para llegar listo a la Premier League y la Liga de Campeones.
El nuevo técnico del City, Enzo Maresca, confía en que su acierto internacional se traslade al club mientras los Cityzens buscan más títulos.
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