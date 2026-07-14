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¡Ropa de vaquero y peluches! Erling Haaland gastó 10 000 dólares en Texas con la selección de Noruega para el Mundial 2026
Haaland se lleva el partido en Dallas
Según el canal oficial de YouTube deHaaland, la jornada de compras privada tuvo lugar en la tienda «Wild Bill’s Western Store» poco después de que Noruega derrotara a Costa de Marfil por 2-1 en los dieciseisavos de final.
El grupo compró botas, camisas, petacas y cinturones, y la cuenta alcanzó los 10 000 dólares. Al pagar, el generoso delantero bromeó en su vlog: «Alguien tiene que hacerlo». Los propietarios cerraron la tienda al público para que el delantero comprara tranquilo, riendo con los encargados del vestuario noruego.
Mapaches disecados y sombreros de vaquero
Haaland compró cuatro sombreros de vaquero y descubrió la superstición local de guardarlos boca abajo para conservar la suerte.
Un empleado le explicó: «La superstición dice: “La suerte se guarda en el sombrero”. Si lo pongo así, se me acaba la suerte». También compró llamativos animales disecados.
Gastó 750 dólares en un mapache disecado con una botella de licor y 900 dólares en dos ardillas, una vestida de sheriff. El lunes por la noche publicó una foto en redes en la que bajaba del avión con el mapache bajo el brazo y escribió: «Me ha seguido hasta casa».
Noruega celebra su histórica trayectoria en el torneo
La excursión puso el broche de oro a un gran torneo para Noruega, que volvía a un Mundial tras 1998. Liderados por su estrella, el equipo conquistó a los estadounidenses y se hizo viral por sus celebraciones. El centrocampista Sander Berge compró una gorra personalizada y destacó su felicidad.
Berge declaró: «Me lo estoy pasando como nunca entre partido y partido, y además estamos disputando los partidos de fútbol más divertidos de la historia. La familia y los amigos están aquí, qué grupo tan fantástico con el que vivir esto, y todo el mundo en casa animándonos. Es especial... Creo que estamos en el mejor momento de nuestra vida... a partir de aquí todo irá cuesta abajo».
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La atención vuelve al Manchester City
Tras perder 2-1 ante Inglaterra en cuartos, Noruega regresó a casa. Haaland disfrutará de unas vacaciones antes de reincorporarse al Manchester City para la pretemporada.
El club inicia una nueva etapa bajo el italiano Enzo Maresca, tras diez años de éxitos con Pep Guardiola, quien se marchó al final de la temporada pasada.
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