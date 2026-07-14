«Ya está decidido»... Neymar toma una decisión sobre su futuro

Neymar ya decidió su futuro tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial, donde perdió 2-1 contra Noruega.

Según Mundo Deportivo, ahora tiene tres opciones: retirarse, fichar por la liga estadounidense o volver al Santos para cumplir su contrato.

Su etapa con la selección ha terminado: ni él ni Ancelotti planean trabajar juntos.

En los últimos días se ha debatido sobre su futuro en los clubes. Su familia insiste en que no puede retirarse tras este mal trago.

En un mensaje reciente en Instagram, su padre le instó a no rendirse y a seguir disfrutando del fútbol. A ello se suman sus compromisos comerciales, que complican cualquier retirada inmediata.

Sobre su posible fichaje por la Liga Americana de Fútbol, las negociaciones con el Cincinnati FC no han avanzado.

Tras meses de conversaciones y pese a que el director deportivo, Chris Alridge, y el presidente, Jeff Bearing, viajaron a Brasil en abril para reunirse con él y su padre, el club no presentó oferta oficial.

Según el diario «Diário do Peixe», Neymar ya decidió cumplir su contrato con el Santos hasta diciembre.

Según las informaciones, Neymar habría confesado a sus amigos: «No puedo abandonar al Santos ni a mis compañeros de equipo en este momento. El club atraviesa una grave crisis financiera, tiene prohibido fichar a nuevos jugadores y se encuentra cerca de la zona de descenso en la liga brasileña».

A ello se suman motivos familiares: su pareja, Bruna Biancardi, espera su segundo hijo, y él desea acompañarla en la mansión familiar de la costa de São Paulo.

Según el periodista Lucas Musetti (UOL), Neymar regresará al Santos el 17 de julio para un reconocimiento médico obligatorio.

El reconocimiento se centrará en los músculos de la pierna, el equilibrio muscular, la rodilla y pruebas cardíacas.

Como el delantero no tuvo vacaciones —se preparaba para el Mundial—, primero cumplirá una fase de transición física antes de reintegrarse plenamente a los entrenamientos.