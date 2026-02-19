Le Mans

Le Mans Descripción general

Courtois

El portero del Real Madrid Courtois se convierte en accionista del club francés

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois se ha convertido en el último accionista del club de la Ligue 2 Le Mans, según ha revelado un comunicado del club francés. La leyenda de Bélgica y del Real Madrid Courtois se une al icono del tenis Novak Djokovic y a los pilotos de F1 Felipe Massa y Kevin Magnussen en la copropiedad del proyecto del Le Mans, que busca convertirse en una potencia en el fútbol y ha sido comparado con el «Wrexham francés».

T. CourtoisReal Madrid
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4Le Havre crestLe Havre00000000
5Le Mans crestLe Mans00000000
6Lens crestLens00000000
7Lille crestLille00000000
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