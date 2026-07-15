«¡Pensó que le estaban atacando!»: Jude Bellingham es defendido por su reacción a los comentarios de Thomas Tuchel tras la victoria de Inglaterra, mientras Joe Hart opina

La tensión empezó cuando Tuchel admitió que «no estaba contento con el rendimiento», pese al resultado, lo que provocó una respuesta contundente de su jugador estrella. Al conocer la crítica del alemán, un agotado Bellingham declaró a ITV: «Sí, bueno, da igual», antes de defender el esfuerzo de sus compañeros en un partido exigente bajo el calor de Florida.

La estrella del Real Madrid, autor de los dos goles y clave en el avance de los Tres Leones, restó importancia a las críticas: «Da igual. Ha sido un partido duro, así que mi agradecimiento es para los jugadores que lo han dado todo».

Bellingham sugirió que Tuchel quizá no entendía el desgaste físico del partido y añadió: «Quizá no sabe lo que es jugar en estas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa o Alexander Sorloth. No es un equipo fácil de batir». A pesar de las críticas, aseguró que la moral del grupo sigue alta y que el equipo está dispuesto a ganar «a la fuerza» cuando sea necesario.