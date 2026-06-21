Curazao Descripción general

Room iguala el récord de la Copa del Mundo del exjugador de la selección estadounidense Howard en el empate de Curazao

Eloy Room cuajó la mejor actuación de su carrera y ayudó a Curazao a sumar su primer punto en la Copa del Mundo, con un 0-0 ante Ecuador el sábado. El portero del Miami FC fue imbatible e igualó el récord de Tim Howard al frenar solo a los sudamericanos en una noche histórica en Kansas City.