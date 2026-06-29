El hermano de Quinten y Jurriën Timber ficha por un nuevo club en los Países Bajos

Dylan Timber (26) ha firmado con el MVV, anunció el club de Maastricht.

Hermano mayor de los internacionales Quinten y Jurrien, continuará en la Keuken Kampioen Divisie. Llega procedente del VVV-Venlo, donde pasó las últimas tres temporadas.

Las lesiones le limitaron a solo dieciocho partidos con los venecos. Antes, vistió la camiseta del Jong FC Utrecht en la misma categoría.

El club lo presentó en su web: «Dylan ha tenido mala suerte, pero nos ha impresionado y estamos encantados de que fiche por el MVV. Aquí podrá demostrar su talento».

Firma hasta mediados de 2027, con opción a una temporada más.

Timber, nacido en Utrecht, jugó un partido internacional con Curazao en 2022 y este verano no fue convocado para el Mundial.

Además, el mayor de los hermanos Timber pasó por la cantera del Feyenoord entre 2008 y 2010.