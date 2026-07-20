Ganadores y perdedores del Mundial 2026: Lionel Messi y Kylian Mbappé brillaron, la defensa de España fue sólida, mientras Cristiano Ronaldo y Neymar se despidieron con tristeza y Christian Pulisic perdió su momento

Al proponer un Mundial de 64 selecciones, Infantino afirmó que «todas las naciones deberían poder soñar con participar». Sin embargo, queda claro que excluye a Palestina, donde el 3 de julio el portero Saleem Khader al-Ashqar se convirtió en el miembro 567 de la comunidad futbolística asesinada por las fuerzas israelíes en un genocidio que también ha mutilado a toda una generación de niños.

La FIFA ignoró su muerte. También ignoró el asesinato de Mohammed al-Wahidi, exprofesor de inglés del Comité Egipcio de Ayuda en Gaza, quien organizaba proyecciones del Mundial en la ciudad. Murió en un bombardeo israelí que además mató a dos hermanos, de ocho y diez años, pocas horas antes del partido de octavos entre Egipto y Argentina.

Esa matanza sin sentido solo sirvió para ilustrar trágicamente por qué el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, había acusado al mundo del fútbol de fallar a todo un pueblo en vísperas de la derrota por 3-2 de su equipo en Atlanta.

“Es una vergüenza para nosotros”, declaró en la víspera delencuentro. “Es, ante todo, una vergüenza para quienes toman decisiones y abandonan a seres humanos. Es una vergüenza para todo el mundo, no solo para el mundo árabe.

Si alguien en el mundo no siente compasión por el pueblo palestino, entonces no es humano, sea árabe, europeo o estadounidense. En cualquier lugar, incluso en Europa o Estados Unidos, si alguien lastima a un animal, vemos cómo se defienden sus derechos y todos reaccionan. Pero ya es normal oír que mueren dos o tres mil personas en un día por un misil.

«Más allá de la religión… soy humano antes que árabe o cualquier otra cosa. Por eso propongo usar el fútbol como poder blando. Invito a los medios y a todos los deportistas, sin importar su origen, a enviar un mensaje unido.

“Dejad en paz al pueblo palestino, dejad que exista, dejad que viva su propia vida”».