Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, una nueva hornada de goleadores de élite ha intentado escribir sus propios capítulos en esa historia llena de grandes momentos.

El ganador de 2022, Kylian Mbappé, buscaba revalidar su título y llevar a Francia a la final. Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland se lo impidieron, obligándolo a elevar su nivel.

A continuación, GOAL repasa a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. tras una épica batalla por la Bota de Oro.