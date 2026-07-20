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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

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Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Kylian Mbappé supera a Lionel Messi y se corona como máximo goleador, haciendo historia

World Cup
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Túnez
Turquía
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Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ha terminado, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Tras un mes de partidos en Norteamérica, ¿qué estrella se llevó el premio? GOAL repasa a los jugadores más prolíficos.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, una nueva hornada de goleadores de élite ha intentado escribir sus propios capítulos en esa historia llena de grandes momentos.

El ganador de 2022, Kylian Mbappé, buscaba revalidar su título y llevar a Francia a la final. Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland se lo impidieron, obligándolo a elevar su nivel.

A continuación, GOAL repasa a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. tras una épica batalla por la Bota de Oro.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Cristiano Ronaldo | Portugal | Tres goles

    Cristiano Ronaldo silenció a los críticos con dos goles en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán, tras el 1-1 inaugural de Portugal contra la República Democrática del Congo. El delantero del Al-Nassr marcó también en los dieciseisavos ante Croacia, y ya suma tres tantos en el Mundial.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    25Charles De Ketelaere | Bélgica | Tres goles

    El delantero del Atalanta Charles De Ketelaere no empezó bien el Mundial con Bélgica. No marcó ante Egipto y se quedó en el banquillo en el 0-0 contra Irán. Tampoco anotó en las victorias sobre Nueva Zelanda y Senegal, hasta que por fin firmó un doblete frente a Estados Unidos y dio esperanzas a los «Rode Duivels» en la derrota 2-1 ante España.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Sin embargo, la eliminación de la selección anfitriona a manos de Marruecos en octavos de final supone el final del torneo para David, que termina con tres goles en su haber.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, el delantero del PSV firmó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una primera temporada complicada en el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo clave para la República Democrática del Congo. El exdelantero del Brentford abrió su cuenta en el Mundial con un gol en el 1-1 ante Portugal y añadió dos más en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán. Pero ahí acabó su racha, pues Inglaterra eliminó a la selección africana en dieciseisavos.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Alemania | Tres goles

    Kai Havertz debutó en el Mundial con dos goles en la goleada 7-1 a Curazao, y Alemania terminó primera del Grupo E. En octavos marcó su tercero, de cabeza a pase de Wirtz, para empatar el tanto de Enciso. Sin embargo, Alemania no supo aprovechar el impulso y cayó 4-3 en los penaltis; el exdelantero del Chelsea falló su lanzamiento.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Raúl Jiménez | México | Tres goles

    Raúl Jiménez debutó en el Mundial con un gol en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica. El delantero de los Wolves marcó otro en la ronda de 32 ante Ecuador y, aunque anotó el tercero contra Inglaterra en octavos, México cayó 3-2 y quedó eliminado.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Folarin Balogun | Selección masculina de fútbol de Estados Unidos | Tres goles

    El delantero estadounidense Folarin Balogun comenzó el Mundial con dos goles en la victoria 4-1 sobre Paraguay. Añadió otro en los dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina (2-0), pero su aventura terminó sin marcar en la derrota 4-1 contra Bélgica.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    El delantero del Manchester United, Matheus Cunha, sustituyó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles; el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. En la victoria 3-0 sobre Escocia, el exdelantero del Wolverhampton marcó otro tanto tras una asistencia de Bruno Guimaraes, pero Brasil cayó eliminada ante Noruega.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser el equipo peor clasificado del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero holandés Brian Brobbey, ‘9’ de este Mundial, ha justificado la confianza de Ronald Koeman con dos goles. Decisivo ante Suecia y Túnez, llevó a la Oranje a ganar el grupo, pero Holanda cayó en dieciseisavos contra Marruecos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    15Cody Gakpo | Países Bajos | Tres goles

    Cody Gakpo brilló en la goleada de Países Bajos a Suecia (5-1) con un doblete que selló el pase a dieciseisavos. Pero la selección de Ronald Koeman cayó sorpresivamente ante Marruecos en la eliminatoria: tras empatar 1-1 en 120 minutos, perdió 3-2 en los penaltis. Gakpo abrió el marcador con un bonito remate en el 71, pero Marruecos empató en el descuento por medio de Issa Diop y ganó 3-2 en los penaltis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Romelu Lukaku | Bélgica | Tres goles

    Romelu Lukaku ha sido principalmente un suplente de impacto en el Mundial. Marcó su primer gol tras salir del banquillo en la goleada 5-1 a Nueva Zelanda. Anotó el segundo en la remontada agónica ante Senegal en dieciseisavos. Y sumó el tercero, otra vez de suplente, al marcar el cuarto en la victoria 4-1 sobre Estados Unidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    13Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo, Johan Manzambi, salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro gol ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Deniz Undav ha marcado 9 goles en 13 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actuó como “super suplente”: ingresó desde el banquillo para anotar en la goleada 7-1 sobre Curazao y luego marcó un doblete clave ante Costa de Marfil. Pese a ello, Alemania cayó sorpresivamente ante Paraguay en octavos, por lo que Undav regresa a casa.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    11Bukayo Saka | Inglaterra | Tres goles

    El extremo del Arsenal llegó al Mundial 2026 lesionado, lo que limitó su participación. El campeón de la Premier League fue suplente en varios partidos. Sin embargo, brilló en el duelo por el tercer puesto, que su selección ganó y le dio la medalla de bronce.

    Titular en ese encuentro, anotó dos goles antes del descanso y puso a Inglaterra 4-0 arriba. En la segunda parte el rival reaccionó, pero los ingleses resistieron; Saka completó su hat-trick desde el punto de penalti y se convirtió en el cuarto jugador de los Tres Leones en lograrlo en un Mundial.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su golazo en el debut ante Marruecos, Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, marcó su segundo tanto al empujar el balón en la victoria 3-0 sobre Haití. Titular ante Escocia, alcanzó cuatro tantos en el torneo y lideró el 3-0. En la fase eliminatoria se quedó sin marcar: Brasil venció a Japón y luego cayó ante Noruega.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | México | Cuatro goles

    El hombre que superó a Cristiano Ronaldo e Iván Toney en la lucha por la Bota de Oro de la Liga Profesional de Arabia Saudí la temporada pasada llegó en racha al Mundial, donde México buscaba brillar como anfitrión. Julián Quiñones anotó dos goles en la fase de grupos, ante Sudáfrica y la República Checa, y llevó a su selección a la siguiente ronda con puntaje perfecto. En dieciseisavos marcó el 1-0 ante Ecuador (2-0) y, aunque México cayó 3-2 contra Inglaterra, su volea cerró el torneo con cuatro goles.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Senegal | Cuatro goles

    Ismaila Sarr brilló en la derrota 3-2 ante Noruega con dos goles que mantuvieron a Senegal en la lucha. Luego vencieron con comodidad a Irak y Sarr marcó el segundo de los cinco tantos. En octavos, su gran disparo puso 2-0 ante Bélgica al inicio del segundo tiempo, pero un colapso final eliminó a los africanos en la ronda de 32.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Mikel Oyarzabal | España | Cinco goles

    Mikel Oyarzabal marcó dos goles en la goleada de España por 4-0 ante Arabia Saudí en la fase de grupos y repitió en el 3-0 sobre Austria en dieciseisavos. El jugador de la Real Sociedad abrió el marcador para La Roja y cerró el triunfo con dos remates precisos tras asistencias de Marc Cucurella.

    España llegó a la final tras eliminar a Francia, favorita del torneo, por 2-0 en semifinales, y Oyarzabal marcó el valioso primer gol de penalti.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Harry Kane | Inglaterra | Seis goles

    Harry Kane comenzó el torneo con un doblete ante Croacia y, tras superar a Gary Lineker con un cabezazo frente a Panamá, se convirtió en el máximo goleador de su selección en fases finales del Mundial. Luego añadió dos tantos más para remontar y vencer a la República Democrática del Congo en octavos.

    En octavos ante México, con el caos a su alrededor, Kane marcó de penalti y guió a los Tres Leones a una agónica victoria por 3-2 en el Azteca.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | Francia | Seis goles

    Tras anotar el tercero en la victoria 3-0 sobre Irak, el Balón de Oro firmó otro hat-trick en el cierre de grupos ante Noruega. El fulgurante hat-trick de Ousmane Dembélé en la primera parte lo aupó directamente a lo más alto de la clasificación de goleadores. Sumó su quinto tanto con el gol decisivo que selló la victoria por 2-0 contra Marruecos en cuartos de final.

    En el partido por el tercer puesto ante Inglaterra falló un par de ocasiones, pero marcó con un zurdazo por la esquina inferior. Sus dos asistencias lo metieron entre los cinco primeros de la Bota de Oro.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega | Siete goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador de cabeza y luego aprovechó un error del portero iraquí, dando a Noruega su primer triunfo mundialista en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos del ‘9’, incluido un volea que entró tras rozar el larguero, le dieron el 3-2. En octavos frente a Costa de Marfil, Haaland marcó el 1-0 en el 86’.

    Su racha goleadora llegó a 14 partidos al liderar la sorpresa ante Brasil con otro doblete que tumbó a la Seleção y llevó a Noruega a cuartos.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Jude Bellingham | Inglaterra | Siete goles

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» al marcar un gol espectacular para Inglaterra en la Eurocopa 2024, y sigue siendo una figura clave para los Tres Leones. Así lo demostró al volver a poner a su equipo por delante al inicio del segundo tiempo, cuando el equipo de Thomas Tuchel debutó en el Mundial con una victoria 4-2 sobre Croacia.

    Después abrió el marcador ante Panamá y lideró el triunfo en el Azteca contra México en octavos. Su doblete rápido allanó el camino hacia la épica victoria por 3-2.

    Repitió doblete en cuartos ante Noruega —incluido el gol de la victoria en la prórroga—, y el «galáctico» del Real Madrid volvió a demostrar que es hombre de finales.

    En el partido por el tercer puesto ante Francia, ingresó desde el banquillo cuando el equipo desperdiciaba una ventaja de cuatro goles y cerró el 6-4 final. Así se convirtió en el primer inglés en marcar siete goles en un mismo Mundial.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Ocho goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. La estrella del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 y, con su decimosexto gol, igualó el récord de Miroslav Klose en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti ante Austria, respondió con un disparo precioso que le permitió superar a Klose, antes de alcanzar los 18 goles. Salió del banquillo para anotar un tiro libre ante Jordania (3-1) y luego sumó su séptimo tanto del torneo frente a Cabo Verde en octavos.

    En octavos frente a Egipto marcó el octavo, igualó el partido tras ir 2-0 abajo y fallar un penal, y luego Enzo Fernández anotó el 3-2. En cuartos, dio su segunda asistencia en la prórroga ante Suiza, y sumó otras dos contra Inglaterra en semis, lo que le situó momentáneamente por encima de Mbappé.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | Francia | Diez goles

    Kylian Mbappé alcanzó 13 y 14 goles en Mundiales al guiar a Francia a un 3-1 sobre Senegal en el debut del Grupo I. Con un potente disparo en el descuento, el jugador del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo anotador histórico de Francia.

    En el segundo partido de grupo Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé anotó dos tantos más, clasificando a los campeones de 2018 a octavos. Luego llegó a seis goles en cuatro partidos con otro doblete en el 3-0 sobre Suecia, superando a Ronaldo como máximo anotador en la fase eliminatoria del Mundial (10).

    En octavos marcó de penalti ante Paraguay y en cuartos abrió el marcador contra Marruecos, aunque Francia cayó 2-0 ante España en semifinales.

    En el partido por el tercer puesto marcó dos goles ante Inglaterra y llegó a 22 en su carrera, superando a Messi y convirtiéndose en el primer jugador con dos Botas de Oro del Mundial.