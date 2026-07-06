¡El 50 % no basta! Alemania aguarda la decisión final de Klopp

La Federación Alemana de Fútbol aún no decide, pero trabaja para convencer a Jürgen Klopp de dirigir la selección. Su contrato con Red Bull complica el acuerdo.

Hans-Joachim Watzke, vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, confirmó que viajarán a Estados Unidos en los próximos días para reunirse con Klopp, principal candidato a suceder a Julian Nagelsmann.

En declaraciones al canal alemán «Zweites Programm», recogidas por el periódico saudí «Al-Sharq Al-Awsat», Fatske afirmó: «Es cierto que tenemos previsto viajar a Estados Unidos próximamente y que determinaremos nuestro destino definitivo en los próximos días, ya que esto depende también, en cierta medida, de Jürgen Klopp».

Según el diario alemán «Bild», la reunión decisiva tendrá lugar en Nueva York, donde el presidente de la Federación, Bernd Neuendorf, y Fatske viajarán para negociar con Klopp, quien reside allí mientras trabaja como comentarista del Mundial.

Fatsche admitió que el principal escollo es el contrato que vincula a Klopp con Red Bull: «Hay varios obstáculos, pero el más importante es que Jürgen Klopp tiene un contrato, ya que es empleado del grupo (Red Bull)».

Su contrato con «Red Bull» vence en 2029, pues ejerce como presidente mundial de fútbol del grupo. Según «Bild», aún no hay negociaciones oficiales entre la Federación y «Red Bull», pues Klopp debe reunirse primero con el director ejecutivo del grupo, Oliver Mintzlaff, quien también viajará a Nueva York en los próximos días.

Pese a ello, Fatske se mostró optimista: «Las posibilidades superan el 50 %, pero no son del 100 %. Quien lea la prensa podría pensar que todo está decidido, pero aún no hay nada confirmado».

El vicepresidente añadió que el dinero no será el principal escollo y bromeó: «Tenemos un límite presupuestario, pero espero que Jürgen Klopp haga un pequeño descuento por patriotismo».

Fatzke elogió las cualidades técnicas de Klopp y afirmó: «Jürgen Klopp hace que los jugadores sean mejores, y eso es un hecho indiscutible. Si se hace cargo de la selección, el fútbol alemán ganará en fuerza física, intensidad y solidez».

Concluyó señalando que la Federación espera cerrar el asunto en cuatro semanas.