Eloy Room comprendió que algo especial ocurría cuando un niño, con un álbum completo de cromos de la Copa del Mundo de Panini, se le acercó en la calle y le pidió que le firmara su cromo.

El guardameta, por supuesto, accedió.

Antes, Room paseaba por Miami sin llamar la atención: caminaba por South Beach, Brickell y la Calle Ocho con libertad. Hace unos meses, pocos habrían ubicado su país en un mapa o reconocido al portero de la selección desde 2015.

Tras igualar el récord de atajadas en un partido del Mundial 2026 contra Ecuador y convertirse en la figura de un equipo que conquistó a muchos, el portero del Miami FC se volvió un héroe local. Pero en vez de jugar ante 60 000 aficionados en los estadios más grandes de Estados Unidos, ahora defiende la portería ante 1 000 espectadores en el estadio de la Universidad Internacional de Florida. Pasó del anonimato de la segunda división al Mundial y de vuelta. A sus 37 años, es la mayor estrella de la USL.

«Quería poner a Curazao en el mapa. Esa era mi misión principal, para nosotros como equipo, como nación, así que esa era la tarea principal», declaró Room aGOAL, antes de hacer una pausa. «Obviamente, también hice un buen Mundial, así que eso también ayuda».