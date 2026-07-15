Un jugador del Telstar aprovecha su participación en el Mundial para fichar por un equipo inglés

Tyrese Noslin ficha por el Barnsley procedente del Telstar. Así lo ha anunciado el club de Velsen-Zuid a través de sus canales oficiales.

El jugador de 23 años ha firmado por tres temporadas con el Barnsley, de la tercera división inglesa.

El lateral de Ámsterdam se incorpora de inmediato al club de South Yorkshire. Según se informa, el Telstar recibirá unos 300 000 euros.

Formado en la cantera del Ajax, se dio a conocer en el Almere City y en 2024 fichó por el Telstar.

Tras 79 partidos, seis goles y ocho asistencias, deja a los Leones Blancos. Además, debutó con la selección de Curaçao mientras jugaba en el Telstar.

Hasta la fecha ha disputado ocho partidos internacionales, uno de ellos como suplente en el Mundial, con trece minutos frente a Costa de Marfil.

En la League One se cruzará con varios compatriotas: Mikki van Sas (Wycombe Wanderers), Kelle Roos (Notts County), Ilias Bronkhorst (Huddersfield Town), Sil Swinkels (Sheffield Wednesday) y Ruben Roosken (Oxford United).