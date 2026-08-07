Campeonato de Europa
Campeonato de Europa Resumen
Campeonato de Europa, partidos y resultados
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jueves, 8 de junio
viernes, 9 de junio
Posiciones
メジャーリーグサッカー 東部
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|ナッシュビルSC
|18
|12
|4
|2
|35
|14
|21
|40
|2
|インテルマイアミCF
|18
|11
|5
|2
|45
|32
|13
|38
|3
|ニューイングランド レボリューション
|17
|9
|3
|5
|28
|21
|7
|30
|4
|シカゴファイアーFC
|17
|9
|2
|6
|32
|23
|9
|29
|5
|ニューヨークシティFC
|18
|7
|5
|6
|31
|24
|7
|26
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メジャーリーグサッカー 西部
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|バンクーバー ホワイトキャップス
|17
|10
|4
|3
|38
|17
|21
|34
|2
|ロサンゼルスFC
|19
|10
|4
|5
|35
|19
|16
|34
|3
|サンノゼ アースクエイクス
|18
|10
|3
|5
|37
|24
|13
|33
|4
|ヒューストン ダイナモ
|17
|9
|2
|6
|25
|24
|1
|29
|5
|レアルソルトレイク
|17
|8
|3
|6
|29
|25
|4
|27