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Campeonato de Europa

Campeonato de Europa Resumen

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Campeonato de Europa, partidos y resultados

jueves, 8 de junio
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viernes, 9 de junio
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sábado, 10 de junio
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Posiciones

メジャーリーグサッカー 東部

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1ナッシュビルSC crestナッシュビルSC18124235142140
D
L
W
W
W
2インテルマイアミCF crestインテルマイアミCF18115245321338
D
W
W
W
W
3ニューイングランド レボリューション crestニューイングランド レボリューション179352821730
D
W
D
L
W
4シカゴファイアーFC crestシカゴファイアーFC179263223929
W
L
L
W
W
5ニューヨークシティFC crestニューヨークシティFC187563124726
D
W
W
L
D

メジャーリーグサッカー 西部

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1バンクーバー ホワイトキャップス crestバンクーバー ホワイトキャップス17104338172134
D
D
L
W
L
2ロサンゼルスFC crestロサンゼルスFC19104535191634
D
W
W
W
W
3サンノゼ アースクエイクス crestサンノゼ アースクエイクス18103537241333
L
D
L
W
L
4ヒューストン ダイナモ crestヒューストン ダイナモ179262524129
W
W
D
D
W
5レアルソルトレイク crestレアルソルトレイク178362925427
D
L
L
D
W
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