Per Mertesacker explica su motivación tras el nombramiento del exdirector de la cantera del Arsenal para un cargo clave en la DFB, junto con el de Jürgen Klopp

En una importante reorganización del fútbol alemán, Mertesacker ha sido nombrado director deportivo de la DFB. El ex capitán del Arsenal, reconocido por su trabajo al frente de la cantera de los Gunners, asumirá el cargo en enero de 2027. Su llegada coincide con la designación de Klopp como seleccionador, generando gran expectación.

Sustituirá a Andreas Rettig y supervisará las selecciones y la Academia de la DFB. El exjugador, de 41 años, ha manifestado en redes sociales su ilusión por este regreso a casa, donde la selección siempre ha tenido un lugar especial tras sus diez años como internacional. Dejará sus labores en ZDF tras el próximo partido de la Liga de Naciones contra Serbia en Múnich.