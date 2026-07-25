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Per Mertesacker explica su motivación tras el nombramiento del exdirector de la cantera del Arsenal para un cargo clave en la DFB, junto con el de Jürgen Klopp
Un nuevo capítulo para la leyenda alemana
En una importante reorganización del fútbol alemán, Mertesacker ha sido nombrado director deportivo de la DFB. El ex capitán del Arsenal, reconocido por su trabajo al frente de la cantera de los Gunners, asumirá el cargo en enero de 2027. Su llegada coincide con la designación de Klopp como seleccionador, generando gran expectación.
Sustituirá a Andreas Rettig y supervisará las selecciones y la Academia de la DFB. El exjugador, de 41 años, ha manifestado en redes sociales su ilusión por este regreso a casa, donde la selección siempre ha tenido un lugar especial tras sus diez años como internacional. Dejará sus labores en ZDF tras el próximo partido de la Liga de Naciones contra Serbia en Múnich.
Motivación compartida por el éxito nacional
El exdefensa central explicó por qué aceptó este cargo de gran responsabilidad y destacó su deseo de impulsar la próxima generación de talentos alemanes. En Instagram, Mertesacker escribió: «El fútbol alemán es y seguirá siendo una cuestión de corazón para millones de personas. Une a generaciones y crea momentos que perduran para siempre. Asumir responsabilidades en la DFB a partir de 2027 me llena de humildad. Mi motivación es desarrollar el fútbol alemán, sobre todo en las categorías inferiores. Gracias por la confianza. Estoy deseando liderar el futuro junto a muchas personas extraordinarias».
Además, recordó su trayectoria: «Si miro atrás, veo continuidad: TSV Pattensen, Hannover 96, Werder Bremen y Arsenal; cuatro clubes que me forjaron, más diez años con la selección». Su amplia experiencia en la Bundesliga y la Premier League, sumada a su reciente éxito directivo en el Arsenal, lo convierten en el candidato ideal para los planes de futuro de la federación.
Toni Kroos envía su apoyo
La noticia ha recibido elogios de sus excompañeros, especialmente del mediocampista Toni Kroos. La legendaria estrella del Real Madrid, que compartió 31 partidos con él en la selección entre 2010 y 2014, fue uno de los primeros en felicitarlo. Juntos conquistaron Brasil y Kroos está convencido de que su excompañero es el indicado. A través de Instagram escribió: «Buena suerte, grandullón».
Mertesacker aporta amplia experiencia: disputó 104 partidos con Alemania, jugó tres Mundiales (2006, 2010 y 2014) y ganó el de 2014. También participó en dos Eurocopas, llegando a la final de 2008. En clubes ganó tres Copas de Inglaterra con el Arsenal y una DFB-Pokal con el Werder Bremen.
- AFP
La era de Klopp comienza de verdad
Mertesacker llega en un momento clave para el fútbol alemán, pues la selección busca recuperarse bajo Klopp, quien reemplazó a Julian Nagelsmann tras una desastrosa campaña mundialista que acabó con la eliminación en dieciseisavos ante Paraguay. Esta pronta eliminación prolongó una racha negativa en grandes torneos: Alemania fue eliminada en la fase de grupos en los Mundiales 2018 y 2022, cayó en octavos de la Euro 2020 y en cuartos de la Euro 2024 como local.
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