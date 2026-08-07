La UEFA mantiene la amenaza de boicot al Mundial pese a la disculpa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino

A pesar del intento de hacer las paces, los miembros de la UEFA dijeron el jueves que no se han cumplido sus condiciones para volver al seno del organismo. «Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras sobre las condiciones vinculadas a la no participación en competiciones de la FIFA», dijo la UEFA en un comunicado, según BBC. «En primer lugar, debían retirarse las propuestas de vender las principales competiciones y, en segundo lugar, debían ofrecerse garantías de que nunca volverían a hacerse intentos de desfigurar el fútbol de esta manera».

El comunicado continuó destacando una ruptura total de las relaciones diplomáticas: «No se han cumplido estas condiciones. Además, la UEFA dejó meridianamente claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene».