En un movimiento que ha sacudido el fútbol europeo, la KNVB ha confirmado que Xavi es el nuevo seleccionador de Países Bajos. El técnico catalán de 46 años sucede a Koeman, que se marchó tras la eliminación de Países Bajos en dieciseisavos de final ante Marruecos en el Mundial de este verano. Xavi ha firmado un contrato integral hasta 2030, lo que garantiza que estará al frente tanto en la Eurocopa de 2028 en Gran Bretaña e Irlanda como en el Mundial de 2030.

Xavi se convierte en el 21.º entrenador extranjero que dirige a Países Bajos, aunque, de forma destacada, es el primero desde que el austriaco Ernst Happel ocupó el cargo entre 1977 y 1978. Aunque el excentrocampista del Barcelona llevará a la KNVB a su propio y estrecho equipo de confianza, seguirá habiendo una fuerte presencia nacional dentro de la estructura técnica.