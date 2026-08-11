Eurocopa 2032: Milán corre el riesgo de quedarse fuera; el nuevo San Siro preocupa a la FIGC

El viejo San Siro ya ha quedado fuera de la carrera. Para Milán, por tanto, todo gira en torno al nuevo San Siro. El proyecto no está en discusión, pero son los plazos los que representan el verdadero nudo de la cuestión. La conclusión de las obras está prevista para junio de 2031, fecha límite indicada por la UEFA. Un plazo que deberá respetarse sin margen de error: incluso el más mínimo retraso o cambio de programa podría resultar decisivo, en positivo o en negativo, para la candidatura milanesa. El camino, por lo demás, sigue siendo largo y está lejos de estar exento de obstáculos. Antes de la apertura de las obras, prevista para 2028, habrá que afrontar la presentación del proyecto, el Plan de Desarrollo, la fase de alegaciones y el estudio de impacto ambiental, hasta llegar a la aprobación definitiva del Plan de Desarrollo. Milán y el nuevo San Siro tendrán, por tanto, que acelerar. El calendario no concede mucho tiempo: el próximo 1 de octubre la FIGC deberá comunicar a la UEFA las cinco ciudades italianas candidatas, con la posibilidad de indicar también algunas sedes de reserva.



