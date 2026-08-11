Eurocopa 2032: Milán corre el riesgo de quedarse fuera; el nuevo San Siro preocupa a la FIGC

Y el problema, para Milán, es que la competencia no falta. Roma llegará a la cita de octubre incluso con dos candidaturas de peso: el Estadio Olímpico, que necesita obras de remodelación, y el nuevo estadio de Pietralata, cuyo procedimiento ya lleva alrededor de un año de ventaja respecto al del nuevo San Siro. Por detrás de la capital, la lista de candidatas sigue siendo larga y cualificada. El Juventus Stadium tiene asegurada su inclusión en el dossier, mientras que Nápoles y Florencia están listas para llevar adelante importantes obras de remodelación de sus respectivos estadios. Y no acaba aquí. Palermo, Bolonia, Bari, Génova, Lecce, Salerno, Turín y Verona también tienen proyectos y ambiciones concretas, con dossiers que no pueden subestimarse. La carrera hacia la Eurocopa 2032, por tanto, ya ha comenzado. Y Milán, paradójicamente, corre el riesgo de tener que jugar su partido más importante lejos del campo: el nuevo San Siro deberá respetar los plazos y los trámites burocráticos, porque el prestigio futbolístico de la ciudad, por sí solo, no bastará para garantizarle un lugar entre las cinco sedes italianas de la Eurocopa.