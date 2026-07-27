Pese a ser una de las sedes de la Eurocopa 2028, Inglaterra no obtendrá una plaza automática en la fase final, en una paradoja que genera polémica en comparación con lo ocurrido con Argentina en el Mundial 2030.

Mientras que la selección inglesa se ve obligada a disputar la fase de clasificación para llegar al torneo que organiza en su propio territorio, Argentina aseguró su participación en el Mundial 2030 simplemente por acoger un único partido dentro de la edición del centenario del torneo.

Según el diario británico "The Sun", esta paradoja llega en un momento en el que millones de aficionados han firmado una petición que reclama impedir que Argentina, campeona del Mundial 2022 en Qatar, participe en los próximos torneos, para descubrir con sorpresa que su clasificación al Mundial 2030 ya está sellada cuatro años antes, pese a que solo acogerá un único partido inaugural.

Como es sabido, España, Portugal y Marruecos organizan la fase final del Mundial 2030 y ya han asegurado su clasificación directa. Sin embargo, la mayor controversia radica en conceder también plazas automáticas a Argentina, Uruguay y Paraguay, únicamente por acoger los partidos inaugurales de sus selecciones para celebrar el centenario del Mundial.

En contraste, el nombre de Inglaterra no figura entre los clasificados a la Eurocopa 2028, que organiza junto a Escocia, Gales y la República de Irlanda, y que contará con 24 selecciones.

Está previsto que los partidos del torneo se disputen en los estadios de Wembley, Tottenham Hotspur, el Etihad, el Hill Dickinson del Everton, St James' Park y Villa Park.

Habitualmente, al país anfitrión de los grandes torneos se le concede un billete de clasificación directa, como ocurrió con Estados Unidos, Canadá y México en el Mundial 2026, pero el nuevo reglamento de clasificación aprobado por la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, impone un camino diferente.

Según el nuevo sistema, Inglaterra se integrará en uno de los doce grupos, cada uno compuesto por cuatro o cinco selecciones, junto a otras 50 selecciones europeas, y no gozará de ningún trato preferente, salvo el de no caer en el mismo grupo que los demás países anfitriones.

Los líderes de los doce grupos se clasifican directamente a la fase final, junto a las ocho mejores selecciones que ocupen el segundo puesto, con lo que el total asciende a 20 selecciones de las 24.

En cuanto a las cuatro plazas restantes, la UEFA ha reservado dos de ellas para los países anfitriones en caso de que fracasen en clasificarse a través de la fase previa, lo que significa que, si se clasifica alguno de los otros países anfitriones, la selección inglesa tendrá asegurada una plaza incluso sin ser primera ni segunda, por existir una plaza reservada al país anfitrión.

No obstante, que Inglaterra no logre clasificarse a través del primer o segundo puesto plantearía serias dudas sobre su nivel, especialmente porque se considera una de las selecciones más fuertes del mundo, lo que hace que su clasificación sea prácticamente segura en cualquier caso.

Y en caso de que tres o cuatro países anfitriones fracasen en clasificarse a través de la fase previa, solo los dos mejores de entre ellos obtendrán las dos plazas destinadas a la organización.

La clasificación directa de Argentina al Mundial 2030, pese a las amplias críticas que ha recibido por su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego, sigue siendo motivo de gran malestar entre los seguidores del fútbol, a la luz de la comparación con lo que se le impone a Inglaterra en su torneo continental.