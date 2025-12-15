Profile - Salvador Perez

Salvador Pérez

Redactor de noticias de la LigaMX y la MLS

📝 Biografía: Reportero en GOAL desde el 2018. La prensa escrita y digital han sido mi vida desde el 2015 con un Blog. Apasionado del Futbol de los Estados Unidos, con conocimiento de la historia del futbol mexicano. Con un arraigo por los clubes de Jalisco: Atlas, Chivas, Leones Negros y Tecos de la UAG. Sigo de cerca la MLS y la Selección de los Estados Unidos. Hoy cubro la Liga MX, MLS, Selección mexicana y los Estados Unidos en GOAL en Españo.

Mi historia con el fútbol: Mi historia se remonta al año 2000 cuando visité mi primer Estadio: el Estadio Jalisco para los partidos del medio día de las Chivas. Sin embargo, estuve inclinado a los Tecos y el Estadio 3 de Marzo. Inolvidables aquellos partidos de los viernes por la noche o domingos por la tarde. No fui futbolista, sin embargo, el periodismo me conectó con el futbol. 

🎯 Especializado en:

Liga MX

MLS

Selección mexicana

Selección de Estados Unidos

Mexicanos y Estadounidenses en Europa.

Competencias nacionales e internacionales.

🌟 ¿Mi momento futbolístico favorito?

El 2005 cuando los Tecos de la UAG alcanzaron la Final en México, y el título de la Selección Argentina en Qatar 2022.

📚 Mis artículos favoritos

EXCLUSIVA: Chicharito: “No soy el mejor jugador, amigo, compañero, padre o humano, pero ninguno lo somos porque el mejor no existe”

EXCLUSIVA: Vela y el sueño de agigantar su leyenda en la MLS: "Para ser el mejor, necesitas ganar títulos una y otra vez"

Concacaf y su plan maestro para 'atar' a México a su confederación a nivel de clubes

EXCLUSIVA: Almeyda, el descenso y la Libertadores: "Que los de Boca sigan llorando, la tienen adentro"

  3. FBL-INDIA-MESSIAFP
    L. MessiArgentina

    Messi finalmente juega frente a los aficionados indios.

    Lionel Messi finalmente pudo jugar frente a los fanáticos indios después de que su gira por India diera un giro caótico en Kolkata. Los aficionados en el Estadio Salt Lake de Kolkata quedaron furiosos con la breve aparición de 20 minutos de la leyenda argentina, arrancaron asientos y lanzaron objetos al campo. Sin embargo, Messi finalmente pudo jugar frente a sus seguidores en India durante su segunda parada en Hyderabad.

  4. Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
    Major League SoccerInter Miami CF

    Título de Lionel Messi en la MLS Cup atrae a 4,6 millones de espectadores

    La MLS Cup 2025 logró una audiencia récord el pasado 6 de diciembre, atrayendo a un total de 4.6 millones de espectadores en diversas plataformas y estableciendo nuevos referentes para el compromiso de los fanáticos. Lionel Messi e Inter Miami CF cerraron la noche ganando su primer título de la MLS Cup con una victoria de 3-1 sobre Vancouver Whitecaps FC en el Chase Stadium.

  5. Juventus v Bologna FC - Serie AGetty Images Sport
    JuventusSerie A

    ¿Aquieren a la Juventus? Empresa de criptomonedas planea comprar participación mayoritaria

    Tether, empresa de criptomonedas, ha presentado una propuesta vinculante para comprar una participación mayoritaria en la Juventus, lo que podría terminar con más de un siglo de propiedad por parte de la familia Agnelli. La oferta, presentada a Exor, empresa holding de la familia Agnelli, valora a la Juventus en aproximadamente €1.1 mil millones (£966m/$1.29bn). Tether ha propuesto adquirir el 65.4 por ciento de participación de Exor a un precio de €2.66 por acción y luego pretende lanzar una oferta pública para las acciones restantes a la misma valoración.

  6. FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-SPORTINGAFP
    H. KaneCrystal Palace

    Crystal Palace se interesa en el compañero de equipo de Kane en un movimiento de £30 millones

    Se informa que Crystal Palace está explorando un ambicioso movimiento en enero por el lateral derecho del Bayern Múnich, Sacha Boey, con el defensor francés valorado en £30 millones emergiendo como un objetivo serio en medio de la lesión de Daniel Muñoz y el apretado calendario de invierno del club. Con Oliver Glasner presionando por refuerzos, el Palace cree que un acuerdo a precio reducido podría fortalecer su impulso para la Champions League

  7. Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
    Manchester UnitedE. Anderson

    Instan al Manchester United a rechazar a Wharton y Anderson para fichar a la estrella de USMNT

    Se insta al Manchester United a ignorar a Adam Wharton y Elliot Anderson en favor de fichar a la estrella del USMNT, Tyler Adams, para finalizar su búsqueda de un nuevo centrocampista. Ruben Amorim está desesperado por realizar un fichaje de calidad en su mediocampo, y se espera que el club lo respalde en el mercado de invierno para incorporar un centrocampista.

  8. Chelsea beat EvertonGetty/Goal
    Player ratingsChelsea

    Palmer vuelve a su mejor nivel mientras Gusto brinda espectáculo al Chelsea

    Cole Palmer anotó su primer gol para el Chelsea desde septiembre, ya que la estrella que regresaba ayudó a su equipo a vencer al Everton 2-0 en la Premier League el sábado. En medio de una temporada marcada por lesiones, el talismán de los Blues abrió el marcador antes de que el excelente Malo Gusto duplicara la ventaja de los anfitriones. Los Toffees apenas pusieron resistencia al equipo de Enzo Maresca mientras lograban su primera victoria en cinco partidos en todas las competiciones.

  9. Salah Son MessiGetty/GOAL
    M. SalahH. Son

    Salah aconsejado a seguir el camino de Son

    Mohamed Salah ha sido instado a seguir el ejemplo de Son Heung-min e ir a la Major League Soccer en enero, con Chris Waddle insistiendo en que la leyenda del Liverpool debería considerar una nueva vida en América, ya que la edad y las demandas tácticas lo alcanzan. Con las tensiones bajo Arne Slot todavía presentes, el extremo egipcio vuelve a ser empujado hacia una salida de Anfield mientras la especulación se intensifica.

  1. FBL-WC-2022-FRAAFP
    K. BenzemaFrance

    Benzema insinúa un sensacional regreso a la Selección de Francia para el Mundial 2026

    Karim Benzema ha reavivado una de las historias más fascinantes de su carrera al revelar que sigue completamente abierto a representar a Francia en el Mundial de 2026, a pesar de una historia internacional turbulenta que ha sugerido durante mucho tiempo que su tiempo con Les Bleus ha terminado. Los hombres de Didier Deschamps buscarán recuperar la corona global en América del Norte, encabezados por Kylian Mbappé, y Benzema está dispuesto a echar una mano para la causa.

  2. Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
    C. RomeroAtlético Madrid

    El futuro de Romero en los Spurs vuelve a estar en duda tras el interés del Atlético.

    El futuro de Cristian Romero en el Tottenham ha vuelto a quedar en duda después de que el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, revelara que mantuvo conversaciones con el capitán de los Spurs sobre una posible transferencia en verano a España. El defensa ganador de la Copa del Mundo finalmente firmó un nuevo contrato a largo plazo, pero la declaración de Álvarez ha reavivado las especulaciones. Con el Atlético aún mostrando admiración por Romero, su compromiso podría volver a ser puesto a prueba el próximo verano.

  3. Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
    BarcelonaJ. Alvarez

    ¿Dejar el Atlético por el Barca? Julián Álvarez aborda los rumores de su fichaje

    Julián Álvarez ha abordado la creciente especulación que lo vincula con un sorprendente movimiento a Barcelona. El delantero del Atlético de Madrid, actualmente a mitad de su segunda temporada en el Metropolitano, insistió en que permanece "muy tranquilo" sobre su futuro y está enfocado en ganar títulos bajo la dirección de Diego Simeone, a pesar de los reportes que sugieren que los gigantes catalanes están monitoreando su situación.

  8. Mauricio Pochettino USMNT
    World CupUSA

    USMNT anuncia amistoso contra Senegal para cerrar la preparación para el Mundial

    La selección de Estados Unidos jugará contra Senegal el 31 de mayo en su penúltimo amistoso de preparación para el Mundial de la FIFA 2026, anunció la Federación de Fútbol de EE.UU. la mañana del jueves. El equipo africano, clasificado en el puesto 19, viajará a Charlotte, Carolina del Norte, para enfrentarse al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, una semana antes de que el USMNT reciba a Alemania en Chicago. Los dos equipos nunca se han enfrentado en una competición internacional.

