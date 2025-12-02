AFP
Fuentes: New York Red Bulls, con interés en Cade Cowell quien no continuaría en Chivas
La limpia en el Guadalajara continúa, con Cade Cowell como uno de los jugadores de la plantilla que apuntan a salir para el torneo de Clausura 2026. El delantero mexicoamericano podría volver a la Major League Soccer de los Estados Unidos ante la falta de minutos con el club de Gabriel Milito.
De acuerdo con fuentes, en información antes reportada por René Tovar, New York Red Bulls es uno de los clubes interesados en el fichaje de Cowell Maldonado, quien no pudo encajar en el Guadalajara después de despuntar con Fernando Gago.
A New York Red Bulls se sumarían dos clubes más del futbol de los Estados Unidos, nombre que no fueron revelados por la fuente en medio de las negociaciones para una virtual salida del club mexicano.
Cowell, seleccionado nacional por Estados Unidos, fichó con el Guadalajara en enero del 2024, marcando once goles y cuatro asistencias en 68 partidos, sin poder acumular la regularidad esperada.
