Nehuen Benedetti, con la mira en el título de MLS Next Pro y escalar en New York Red Bulls

A menos de 48 horas de disputar la final por el título de la MLS Next Pro 2025 con New York Red Bulls II, Nehuen Benedetti, mediocampista argentino, deja en claro tanto el objetivo personal como grupal: alcanzar el primer campeonato así como llegar al primer equipo de MLS.

Tras dejar en el camino al Chicago Fire II y Philadelphia Union II, después de coronarse en la conferencia este con 58 puntos, el compromiso de este sábado ante Colorado Rapids será el último escalón para hacerse del título en manos del North Texas Soccer Club, filial del FC Dallas.

“Va a ser un lindo partido, una nueva final para nosotros así que nada, estamos preparándolo de la mejor manera, sabiendo la dificultad que va a llevar el partido, pero de la mejor manera”, mencionó a GOAL.

“Va a ser un momento importante, va a ser un momento importante, una final más, vamos a buscar lo mejor para el club, pero bueno, queda un paso más contra un gran rival, como venimos hablando, entonces, nada, va a ser difícil, va a ser difícil, pero bueno, todo el club, cada uno individualmente está preparado para poder hacerlo, entonces vamos a ir en busca de eso”, agregó.