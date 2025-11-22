adidas
Presentan tercer jersey inspirado en casa del América
adidas y Club América continúan escribiendo una historia inevitable, con el lanzamiento del tercer jersey para la temporada 2025-2026. Esta nueva piel está inspirada en el lugar donde todo comenzó: el recinto que ha visto volar a las Águilas, donde cada grito, cada suspiro y cada victoria resuenan como testimonio de su grandeza.
Porque la inmensidad de su casa solo puede compararse con la fuerza de esta nueva equipación. El tercer jersey del Club América es un homenaje a la pasión y a la historia: así se siente el nuevo jersey, su base gris proyecta poder y elegancia, mientras los detalles en verde evocan el césped que ha sido testigo de innumerables hazañas.
Las líneas y acentos en tono verdoso representan la energía incansable de la afición azulcrema que nunca deja de soñar ni de alentar.
QUÉ DIJERON PABLO CAVALLARO Y HÉCTOR GONZÁLEZ IÑARRITU
Pablo Cavallaro, Sr. Director de Brand Activation de adidas, señala: “Este jersey refleja nuestro compromiso con Club América, con la industria deportiva y lo más importante: los fans. Nos llena de orgullo continuar esta etapa que simboliza una parte esencial de la identidad del equipo: su hogar”.
En el pecho, el escudo mantiene su diseño tradicional, símbolo de un orgullo intacto y de un legado que trasciende generaciones. Y en el cuello, un detalle que eriza la piel: Nuestra Casa. Porque cada partido comienza ahí, donde el corazón late con más fuerza.
Héctor González Iñárritu, Presidente Operativo del Club América, dijo: “El tercer jersey del América representa el primer gran paso para volver a nuestro hogar: el Estadio Banorte. Al Club y a la afición nos emociona vestir una nueva indumentaria en honor al recinto que ha sido testigo de épicas batallas y de innumerables logros, al tiempo de motivarnos para disfrutar juntos la nueva era de nuestro icónico estadio. De igual forma, nos recuerda que las Águilas siempre jugamos de local, sin importar en donde estemos”.
EL ESTANDARTE DE CALIDAD
Así como la camiseta de local y visitante, esta tercera equipación de Club América cuenta con tecnología adidas HEAT.RDY para mejorar la comodidad, el ajuste y el control de la humedad, incluida la incorporación de material de tejido de malla estructurada en áreas clave y tejido de ingeniería 3D en la nuca para proporcionar una ventilación constante. Los aficionados también podrán disfrutar del mismo diseño en la versión AEROREADY. Es momento de llevar la historia y las raíces a cada rincón.
Encuentra el tercer jersey de Club América para la temporada 2025-2026 en la nueva tienda adidas de Paseo Acoxpa, ubicada en la planta alta de la plaza, así como en adidas.mx y ameshop.com.mx, y siente el poder de vestir nuestra casa.
