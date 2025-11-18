Getty Images Sport
Eric Ramsay y la noche en la que Minnesota United paralizó la MLS: “Fue el deporte en su máxima expresión”
Eric Ramsay, director técnico de Minnesota United, decide mantener la mesura. A unos días de enfrentar a San Diego FC en las semifinales de la conferencia oeste de la MLS, relata los últimos instantes del encuentro contra Seattle Sounders, que trasladaron a una interminable tanda de penales. Es quizá una de las noches que quedarán para la historia de una franquicia con menos de diez años de existencia en Major League Soccer de los Estados Unidos: habían destronado a uno de los clubes referentes, acostumbrados a estos escenarios.
“Fue el deporte en su máxima expresión, fue Minnesota en su máxima expresión y, como dije, estoy seguro que fue una noche inolvidable para todos los que estuvieron ahí, y me incluyo. Estoy seguro de que será una de las noches más memorables que tendré como entrenador. Y nuevamente, fue el deporte en su esencia, ¿no? Un equipo que parecía ser el desfavorecido desde el inicio, que tuvo que superar dificultades una y otra vez para ganar un partido en circunstancias improbables. Esa es la razón por la que todos seguimos el deporte de la manera en que lo hacemos”, menciona Ramsay a GOAL en charla vía Zoom.
“Así que formar parte de eso, además de algunas otras ocasiones similares que hemos vivido aquí en Minnesota en solo dos años, es una muy buena forma de cerrar la temporada en casa, si es que este fue el último partido, porque realmente capturó lo que representa el deporte, lo que somos como club y todo aquello por lo que Minnesota se ha llegado a conocer, diría yo”, puntualiza.
A base de resiliencia, con diez jugadores tras la expulsión de Joseph Rosales, derrotaron por 7-6 en penales a los Sounders tras igualar 3-3 en tiempo regular. Un penal fallado del guardameta Andrew Thomas fue la cruz para el club dirigido por el icónico Brian Schmetzer.
“He dicho un par de veces que debo aprender, como entrenador, a disfrutar esos momentos por lo que significan y estoy seguro de que para la mayoría de los aficionados de Minnesota fue la noche más emocionante que han vivido en ese estadio. Fue un partido increíble. Creo que se puede tener toda una carrera como entrenador o jugador y no vivir un partido como ese.
“Cuando expulsan a Joseph, creo que nadie esperaba que el partido terminara como terminó. Pero eso es un mérito de los jugadores, antes que nada, y también un reflejo de lo que hemos construido aquí en 18 meses. Este grupo tiene un verdadero sentido de confianza y unidad, y estamos agradecidos con la afición ese día, porque si ese partido se hubiese jugado en Seattle, no hubiésemos tenido ninguna posibilidad”, explica sin titubeos.
EL CAMBIO DE NARRATIVA ENTRE MINNESOTA Y SEATTLE
Minnesota y Seattle llegaron al encuentro con un historial que data desde el 5 de agosto del 2017, cuando el Sounders goleó 4-0 a los Loons. De ahí, una marca de tres victorias en los últimos diez encuentros de quienes adoptaron el Wonderwall de Oasis como uno de sus estandartes.
“Hemos logrado cambiar un poco la narrativa de la rivalidad entre Minnesota y Seattle esta temporada (...) Ganarles de la forma en que lo hicimos, contra un equipo que es muy fuerte cuando juega bien, uno de los ganadores seriales de la MLS, espero que nos dé una plataforma para competir con ellos en igualdad de condiciones en el futuro”.
EL RECESO PREVIO A ENFRENTAR A SAN DIEGO
Ramsay evita dejar de lado que cargarán con el receso por la Fecha FIFA de noviembre, con compromisos de selecciones nacionales, que cambia el ritmo de los clubes que se encuentran en su mejor momento. Sin embargo, deberán lidiar con ello.
“Estamos llenos de energía, entusiasmo y mucha hambre de jugar el siguiente partido después de haber derrotado a Seattle de la manera en que lo hicimos, pero ahora tenemos casi la situación desafortunada de una pequeña pausa y descanso entre ese partido y el siguiente. Y en un contexto donde es difícil realmente trabajar con el equipo y pensar en el plan de juego debido a todas las ausencias que tenemos en este momento. Así que todo se trata de mantener al equipo activo, mantener a los jugadores de buen ánimo, asegurarnos de aprovechar estos días para mejorar algunas cuestiones relacionadas con su condición física”, apunta Ramsay.
“Pero también reconocemos que en esta etapa del año, la frescura —tanto física como mental— es lo más importante. Así que es un periodo extraño, y estaré agradecido cuando los jugadores regresen de sus compromisos internacionales, y finalmente podamos preparar el partido de manera adecuada”.
“Creo que el regreso de los jugadores internacionales desde sus respectivos países nos dará una gran energía y renovación esta semana. Así que creo que esa parte se cuidará sola. Estamos ansiosos por jugar el partido porque tenemos mucha energía. Tenemos mucho impulso y tuvimos una muy buena experiencia en nuestra última visita a San Diego, tanto por el rendimiento como por el resultado. Así que todo apunta a unos días muy positivos de preparación para el partido, y luego veremos qué pasa el lunes”.
CONSISTENCIA, LA BANDERA DE LOS LOONS
Ramsay decide tomarse el tiempo para definir a Minnesota United. Y lo hace con tan sólo una palabra: consistencia. Aquella que los tuvo en la octava posición de MLS, cuartos en la conferencia oeste con 58 puntos.
“Consistente. Creo que esa es la palabra. Eso era lo que buscaba desde el principio del año. Quería desarrollar un estilo de juego y un grupo de jugadores con la mentalidad necesaria para resistir los momentos difíciles que trae la MLS, por todas las razones que ustedes conocen, y evitar que tuviéramos largos periodos de mal rendimiento. Y eso no ha sucedido. No hemos tenido una racha espectacular este año, pero hemos sido muy consistentes, y eso nos dejó donde queríamos estar al final de la temporada. Y, como dije, pudimos aprovechar esa ventaja de jugar en casa que te da terminar en el Top 4”, puntualiza el entrenador.
TOMAR UN PARTIDO A LA VEZ
Más allá de la relevancia que tomó haber eliminado a Seattle, que cambia el panorama en el entorno de MLS, Ramsay evita, como pudiera mencionarse vulgarmente en términos futbolísticos, echar las campanas al vuelo. Entiende también la forma como deberán llevar cada encuentro mientras se mantiene viva la aspiración de conseguir la MLS Cup 2025.
“No creo que seamos de los equipos que empiecen una temporada esperando ganar la MLS, creo que eso es muy difícil de lograr, y también debemos considerar cuál es nuestra posición en la jerarquía de la liga. Pero también tenemos mucha confianza en nosotros mismos, y hemos demostrado esta temporada que, en nuestro mejor día, podemos ganarle a cualquier equipo de la MLS. Y creo que para un equipo como nosotros, lo mejor es no pensar demasiado lejos”.
“Tomar un partido a la vez, diseñar e implementar un plan de juego bien adaptado al rival que viene, y asegurarnos de que simplemente vamos día con día, momento a momento, y ver a dónde nos lleva. Y eso hemos hecho este año, lo cual no es fácil en una temporada tan larga, pero ahí está la clave: la consistencia. Hemos hecho la vida difícil al rival de forma consistente, hemos sumado puntos de forma consistente, hemos sido un rival incómodo de forma consistente, y necesitaremos todas esas cualidades de aquí al final de la competencia si queremos seguir siendo competitivos”, puntualiza previo a despedirse de la conversación.
