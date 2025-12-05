'En 2026, mostraremos al mundo cuánto hemos avanzado' — Don Garber asegura que la MLS está lista para competir con los mejores y no descarta el ascenso y descenso

WASHINGTON - Don Garber, comisionado de la MLS, hizo su informe anual sobre el estado de la liga en glamouroso evento en el Audi Field. Fue un discurso familiar del máximo ejecutivo de la liga, quien enumeró los logros del año pasado y ofreció una generosa evaluación de lo que viene. Para ser justos, hay mucho de qué hablar. La MLS ha incuestionablemente aprovechado la presencia de Lionel Messi, y ahora tiene una final de la MLS Cup soñada: las estrellas más grandes y la segunda más grandes de la liga enfrentándose este sábado.

Pero ese no fue el único tema de conversación. El evento del jueves estuvo definido por la perspectiva de un cambio potencial, con Garber aludiendo a ideas que habrían parecido impensables no hace mucho tiempo. El principal de ellos fue el ascenso y descenso. Durante años, él descartó categóricamente el concepto como incompatible con el fútbol de los Estados Unidos. Ahora, sin embargo, no descartó totalmente la idea.

"Veamos cómo se desarrolla. Tal vez a medida que el desarrollo de las divisiones inferiores continúe creciendo, como lo han estado haciendo tan bien a lo largo de los años, habrá un ecosistema adecuado. Francamente, no creo que ese ecosistema exista hoy, pero ¿quién sabe? He aprendido a nunca decir nunca", dijo, antes de agregar, "eso no significa que estemos teniendo ascenso y descenso".

Y hubo cambios más amplios sobre la mesa. Durante un tiempo, ha promovido "MLS 3.0" como su visión futura para la liga. En su opinión, eso significa más cambios para una liga que, después de años de luchar por dar un gran golpe para ganar mayor presencia, finalmente ha comenzado a tomar apuestas calculadas. Comenzó con un cambio de calendario, anunciado el mes pasado. Continuará con nuevos estadios y quizás un nuevo enfoque del acuerdo televisivo.

"Elevará la calidad general del juego en el campo," dijo Garber.

Pero también podrían venir otros cambios. Todo en este punto es un poco especulativo, y Garber es un verdadero profesional cuando se trata de navegar las preguntas incisivas de periodistas curiosos. Aun así, su tono fue de optimismo y, quizás, un poco de vuelta de victoria mientras la liga alcanzaba su 30ª temporada.

GOAL repasa los principales puntos destacados del informe anual de Garber sobre la MLS.