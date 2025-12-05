Garber state of the leagueGetty
Thomas Hindle y Salvador Pérez

'En 2026, mostraremos al mundo cuánto hemos avanzado' — Don Garber asegura que la MLS está lista para competir con los mejores y no descarta el ascenso y descenso

En su discurso anual sobre el estado de la liga, Don Garber dijo que la MLS está lista para competir con las ligas más grandes del mundo y no descartó el ascenso y descenso.

WASHINGTON - Don Garber, comisionado de la MLS, hizo su informe anual sobre el estado de la liga en glamouroso evento en el Audi Field. Fue un discurso familiar del máximo ejecutivo de la liga, quien enumeró los logros del año pasado y ofreció una generosa evaluación de lo que viene. Para ser justos, hay mucho de qué hablar. La MLS ha incuestionablemente aprovechado la presencia de Lionel Messi, y ahora tiene una final de la MLS Cup soñada: las estrellas más grandes y la segunda más grandes de la liga enfrentándose este sábado.

Pero ese no fue el único tema de conversación. El evento del jueves estuvo definido por la perspectiva de un cambio potencial, con Garber aludiendo a ideas que habrían parecido impensables no hace mucho tiempo. El principal de ellos fue el ascenso y descenso. Durante años, él descartó categóricamente el concepto como incompatible con el fútbol de los Estados Unidos. Ahora, sin embargo, no descartó totalmente la idea.

"Veamos cómo se desarrolla. Tal vez a medida que el desarrollo de las divisiones inferiores continúe creciendo, como lo han estado haciendo tan bien a lo largo de los años, habrá un ecosistema adecuado. Francamente, no creo que ese ecosistema exista hoy, pero ¿quién sabe? He aprendido a nunca decir nunca", dijo, antes de agregar, "eso no significa que estemos teniendo ascenso y descenso".

Y hubo cambios más amplios sobre la mesa. Durante un tiempo, ha promovido "MLS 3.0" como su visión futura para la liga. En su opinión, eso significa más cambios para una liga que, después de años de luchar por dar un gran golpe para ganar mayor presencia, finalmente ha comenzado a tomar apuestas calculadas. Comenzó con un cambio de calendario, anunciado el mes pasado. Continuará con nuevos estadios y quizás un nuevo enfoque del acuerdo televisivo.

"Elevará la calidad general del juego en el campo," dijo Garber. 

Pero también podrían venir otros cambios. Todo en este punto es un poco especulativo, y Garber es un verdadero profesional cuando se trata de navegar las preguntas incisivas de periodistas curiosos. Aun así, su tono fue de optimismo y, quizás, un poco de vuelta de victoria mientras la liga alcanzaba su 30ª temporada. 

GOAL repasa los principales puntos destacados del informe anual de Garber sobre la MLS.

  • Abriendo la puerta al ascenso y descenso

    Es la pregunta que siempre se hace sobre el fútbol de los Estados Unidos. ¿Cuándo se alineará con el resto del mundo? ¿Cuándo adoptará ese aspecto crucial del juego que los verdaderos aficionados al fútbol conocen demasiado bien? Aquellos que ven fútbol europeo semana tras semana te dirán que el ascenso y descenso es una parte fundamental del deporte. Estados Unidos lo ha evitado durante años. Y Garber también ha desestimado esta pregunta de manera rutinaria.

    Pero el jueves por la noche, curiosamente no fue concluyente.

    "En el pasado, diría 'nunca'. Hoy, digo que no tiene sentido decir nunca, porque no sé cómo será el futuro", dijo. 

    Su comentario llegó tras otro cambio importante como parte de la denominada iniciativa MLS 3.0 de la MLS: un cambio a un calendario de otoño a primavera. Eso también ha sido un punto de controversia que la liga parecía ansiosa por evitar. Garber admitió que hacer ese cambio podría dejar una oportunidad a otros.

    "Ciertamente nunca pensé que nos adaptaríamos al calendario internacional. Recuerdo que me hacían esas preguntas diciendo, ¿cómo podríamos jugar en ocho ciudades en clima frío? Ahora tenemos aficionados que vienen pese a todo, y creo que con el 92 por ciento de nuestro calendario siendo exactamente el mismo no tendrá ningún impacto en absoluto", añadió.

    También se produce en el contexto de otros cambios en el fútbol estadounidense. USL anunció recientemente que está introduciendo el ascenso y descenso en sus ligas, con una fecha de inicio objetivo para 2028. Quizás hay presión tangible de una manera que no existía antes. 

  • MLS Commissioner Press Conference - 2025 MLS All-Star GameGetty Images Sport

    Ojos puestos en competir con los mejores del mundo

    Esto se había estado gestando por un tiempo, admitió Garber. La MLS comenzó a jugar con la idea de un cambio de calendario hace algunos años. Pero tomó tiempo para concretarse. Había variables que considerar aquí: mantener la autenticidad de la MLS, el clima, el conflicto con otras partes del calendario deportivo estadounidense. Sin embargo, el mes pasado, la MLS ratificó oficialmente lo que quizás debería haber hecho hace mucho tiempo, y movió sus fechas de juego a algo aproximadamente similar a un calendario europeo. La temporada comenzará a finales del verano y se jugará hasta finales de la primavera, con un descanso en el invierno para tener en cuenta el clima severo y dar a los jugadores un descanso a mitad de temporada. 

    Quizás más importante, sin embargo, es que la MLS se mezclará con el ritmo habitual del mercado global. Ha sido una decisión obvia durante años, y Garber elogió que se haya concretado.

    "Esta decisión alinea nuestras ventanas de transferencia con las principales ligas del mundo, reduce conflictos con las ventanas internacionales, eleva nuestro calendario de playoffs y desbloqueará nuevas oportunidades comerciales," dijo. 

    De todas las cosas de las que presumir, esta era seguramente aquella de la que Garber podía estar más orgulloso. 

    "No solo estamos alineándonos con los mejores del mundo. Estamos apuntando a competir con ellos," dijo Garber. 

  • Atlanta United v San Diego FCGetty Images Sport

    Lo que significa la Copa del Mundo

    En 1994, Estados Unidos tenía que hacer algo con su liga doméstica. Más precisamente, tenía que realmente formar una. La condición principal para que EE.UU. albergara un torneo, de hecho, era que comenzaran una estructura profesional para arrancar ya sea el año siguiente o poco después del torneo del '94. En aquel entonces, era una cuestión de impulso. América había conocido el fútbol, ahora tenía la oportunidad de moldear el deporte a su manera.

    "La Copa del Mundo de 1994 se convirtió en la Copa del Mundo con más asistencia en la historia, un récord que aún se mantiene hoy. Capturó la imaginación de todo nuestro país, y encendió un movimiento futbolístico en toda América del Norte, y lo que es más importante, la Copa del Mundo sentó las bases para el liderazgo que prometimos a la FIFA que entregaríamos," dijo.

    Esta vez, Estados Unidos no tiene que organizar una Copa del Mundo. Pero Garber tiene la intención de usarla como un punto de inflexión. Y después de insinuarlo durante un tiempo, amplió. Se supone que esto será una vitrina.

    "En 2026, mostraremos al mundo cuánto hemos avanzado y cuán más grande, mejor y más popular será nuestro deporte en el futuro," dijo Garber.

    Es imposible predecir, por supuesto. Existe la posibilidad de que la MLS no avance y la liga se quede en el mismo lugar. Pero Garber insistió en que las piezas y la iniciativa están ahí. 

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    El impacto de que Messi se quede

    Por supuesto, Garber tuvo que hablar sobre su hombre principal. Es imposible exagerar lo significativo que ha sido el impacto de Lionel Messi en la MLS. De repente, hay atención donde antes no la había. Esta liga se siente un poco más relevante en el escenario global. Algunas personas ahora se interesan cuando antes no lo hacían.

    Ha estado aquí durante dos años, y acaba de firmar un contrato de tres años para quedarse en el Inter Miami. Como resultado, estará en la competencia por más Copas MLS, representará a Miami en su nuevo estadio y, sin duda, atraerá a otra estrella o dos a la MLS - para jugar con él o no. Garber ha insistido repetidamente en que esta liga se trata de más que solo el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones. Pero su influencia fue un tema:

    "Las superestrellas globales, como todos sabemos, están haciendo de la MLS su liga de elección el sábado, el mejor jugador que jamás haya jugado el juego, Leo Messi, se enfrentará a otro campeón del mundo y uno de los jugadores más condecorados del mundo en Thomas Muller," dijo.

    Los críticos siguen siendo escépticos sobre el impacto de Messi. Su falta de apariciones en los medios ha sido cuestionada por algunos. Pero la atención que ha atraído no puede ser ignorada.

  • Philadelphia Union v Orlando CityGetty Images Sport

    Apple TV y el cambio del acuerdo

    Cuando la MLS anunció un acuerdo de 10 años y $2.5 mil millones en 2022, muchos se confundieron. Había una liga que necesitaba visibilidad, hipotecando ligeramente su futuro detrás de un muro de pago. Claro, fue un gran día de pago, pero la MLS fue retirada del foco nacional como resultado. Hacer que los posibles espectadores pagaran una prima para sintonizar fue un movimiento desconcertante. Hasta ahora, los resultados han sido un poco mixtos. La liga ha sido reacia a publicar datos de audiencia, y no está claro cómo, exactamente, ha funcionado. 

    Las cosas cambiaron significativamente el mes pasado, sin embargo, cuando se anunció que la MLS y Apple acordaron terminar su acuerdo anticipadamente, poniendo fin al contrato al final de la campaña 2028-29. Garber admitió que había algunas imperfecciones y que necesitaban pivotar.

    "Las buenas empresas piensan en tener la planificación y la estrategia para tomar las decisiones correctas y tener el coraje de pivotar, de evolucionar esas decisiones, si no están entregando todo lo que buscamos entregar", dijo.

    La noticia de que la MLS estaría disponible con una suscripción estándar de Apple TV llegó poco después. Garber, por su parte, insistió en que el acuerdo no ha sido más que un éxito y que el final anticipado solo abre las opciones.

    "Teníamos un acuerdo que era un acuerdo de reparto de ingresos basado en las suscripciones. Cuando eso desapareció, nos sentamos, no tomamos mucho tiempo, y dijimos, 'Rehagamos nuestro acuerdo', y eso tiene un término diferente y algunos otros elementos. No podrían haber sido mejores colaboradores. No podrían haber sido más inteligentes para trabajar. Han sido grandes socios," dijo. 

  • Mauricio Pochettino, USMNTImagn

    Los buenos deseos al USMNT

    Garber elogió mucho a la US Soccer y tal vez sea debido a la aceptación de Pochettino del talento de la MLS. En el pasado, eso no siempre fue así; Jurgen Klinsman fue reacio a recurrir al fútbol doméstico, basándose principalmente en la suposición de que aquellos que juegan semana tras semana en Europa eran simplemente mejores. 

    Esto ha provocado algunas fricciones en el pasado. Pero Garber insistió en que su relación con Pochettino es fuerte. 

    "Tengo una relación muy cercana con nuestro entrenador de la selección nacional. Creo que esta es la mejor relación que hemos tenido con US Soccer en mis 26, 27 años. Hay una integración de pensamiento y estrategia", dijo.

    Por supuesto, ayuda que Pochettino haya elegido repetidamente escuadras cargadas de jugadores de la MLS. Y Garber elogió al mánager por hacer precisamente eso. 

    "Animaré a nuestro equipo nacional. Y espero que Mauricio elija muchos jugadores de la MLS y que puedan levantar el trofeo", dijo.