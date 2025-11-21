Andrés Cubas detalla la clave para frenar a Denis Bouanga y Heung-min Son

Andrés Cubas, delantero del Vancouver Whitecaps de la MLS, explicó la clave para evitar que Denis Bouanga y Heung-min Son sean factor en las semifinales de conferencia de la Temporada 2026 de MLS.

El doble pivote del conjunto canadiense entiende la calidad de Son, así como la peligrosidad de Bouanga, quienes podrían marcar diferencia en el encuentro a favor del club del Barrio Angelino.

“Son dos jugadores que sacan muchísima diferencia, que no les tenés que dar espacio y creo que eso es algo importantísimo, que tenemos que estar muy atentos en no darles espacio, en tratar de ser un equipo corto para que ellos no puedan tener esa libertad de poder pensar y de poder desplegar toda la calidad que tienen”, mencionó a GOAL.

“Sabemos de la calidad de Son, de la velocidad de Bouanga, de lo que pueden llegar a hacer en el mano a mano e incluso ante más jugadores. Por eso vamos a ser un equipo corto, que vamos a salir a tratar de primero hacer nuestro juego, de sacarle la pelota, de nosotros ser los protagonistas y después, cuando la tengamos, tratar de recuperar lo más rápido posible para volver a jugar y seguir platicando. Eso es lo que nos manda nuestro juego, y desplazar todas las virtudes y explotar los buenos jugadores que tenemos”, agregó.