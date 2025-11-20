Getty Images Sport
MLS presenta calendario para el 2026: Inter Miami estrenará estadio y habrá receso mundialista
Major League Soccer anunció el calendario para la temporada regular 2026 de la MLS. La misma queda marcada por la inauguración del Miami Freedom Park, así como el receso por la Copa del Mundo del 2026, volviendo a la actividad en junio.
Cuándo arranca
La temporada regular iniciará el sábado 21 de febrero, con 34 partidos por club (17 como local y 17 como visitante). Además, jugarán en dos ocasiones (28 partidos) contra clubes de su conferencia, así como contra seis rivales de conferencia opuesta.
La misma terminará el sábado 7 de noviembre con el Decision Day 2026, que determinará los clasificados a los Audi MLS Cup Playoffs 2026.
El estreno del Miami Freedom Park
El calendario regular introduce también la nueva casa del Inter Miami, que se inaugurará el próximo 4 de abril con el encuentro contra Austin FC.
Miami Freedom Park cuenta con capacidad para 25 mil personas, y es el primero de tres estadios de MLS que abren en años consecutivos (Miami Freedom Park del Inter Miami en 2026, Etihad Park de New York City en 2026, así como la nueva casa del Chicago Fire en 2028).
El receso por la Copa del Mundo
La Temporada Regular 2026 de la MLS tendrá un receso por la Copa del Mundo, tras los partidos del 24 de mayo, donde cinco estadios recibirán partidos de la máxima competencia a nivel selecciones de la FIFA. La actividad volverá el 16 y 17 de julio, previo al partido por el tercer lugar.
