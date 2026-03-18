Muhammad Zaki

El delantero de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Agyemang, está muy solicitado, ya que dos equipos de la Premier League se interesan por su fichaje este verano

El Crystal Palace se ha convertido en un serio candidato para fichar a la estrella de la selección estadounidense Patrick Agyemang, en su intento por renovar sus opciones en ataque. Los Eagles están planificando activamente su futuro tras la marcha de Jean-Philippe Mateta, quien estuvo a punto de fichar por el AC Milan en enero y de quien se espera que encuentre un nuevo destino este verano. A pesar de contar con Jorgen Strand Larsen y Eddie Nketiah, el Palace considera que Agyemang es un jugador versátil que puede reforzar su línea de ataque.