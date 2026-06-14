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Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal entrenan con muñequeras en honor a Diogo Jota, de cara al debut en el Mundial
Un gesto conmovedor para Jota
La selección de Portugal rendirá homenaje al exdelantero del Liverpool y de la “Selecao”, Jota, fallecido el año pasado en un accidente de tráfico. Los jugadores llevarán muñequeras conmemorativas durante todo el Mundial, que comienza para ellos la próxima semana ante la República Democrática del Congo. El primer ministro luso, Luis Montenegro, obsequió al equipo con estas muñequeras tras una reunión previa a la partida al torneo.
El centrocampista Vitinha, del París Saint-Germain, explicó que las muñequeras se diseñaron para cumplir la normativa de la FIFA.
Se verificó que cumpliera las normas de FIFA, incluyera nuestros nombres y el de Diogo Jota.
Nos dejó elegir si usarla en el día o en el partido. La recibimos con cariño y optamos por ponérnosla».
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Martínez encuentra inspiración en la tragedia
El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, destaca el legado de Jota en la preparación mental del grupo. Jota, con 49 partidos y 14 goles con la selección, fue clave en la cultura del vestuario. Martínez confía en que su recuerdo dé la energía para superar los momentos difíciles del Mundial.
«Diogo es nuestra luz», declaró Martínez a The Athletic. «Es nuestro referente: quería ganar títulos para Portugal, como hizo en la Liga de Naciones. Fue clave en lo que construimos en el vestuario.
Quería ganar el Mundial, así que se convierte en una responsabilidad y un ejemplo, porque Diogo era el ejemplo perfecto de creer en lo posible, siempre con tenacidad, siempre encontrando la respuesta en los momentos difíciles del partido».
Vitinha resta importancia a que se les considere «favoritos» en Miami
A pesar de su motivación emocional, la plantilla se centra en los retos tácticos que afrontará en Estados Unidos, México y Canadá. Vitinha, reciente bicampeón de la Liga de Campeones con su club, moderó las expectativas sobre Portugal en el torneo. “No somos favoritos, pero tenemos calidad para llegar lejos”, afirmó. “El camino es la humildad y jugar bien. Tenemos talento; solo falta pulir lo táctico”. El grupo entrena en Miami para adaptarse al clima antes de su debut el miércoles.
«No diría que somos favoritos, pero tenemos la calidad para llegar lejos», añadió. «Debemos ser humildes y jugar cada partido con acierto; tenemos el talento y solo necesitamos afinar lo técnico y táctico». La selección entrena en Miami para adaptarse al clima antes de su debut el miércoles.
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Obstáculos logísticos y sueños de la Copa del Mundo
El Mundial 2026, con sede en tres países, plantea desafíos por las largas distancias y las diferencias climáticas. Vitinha admitió que el clima será un factor, pero recordó que es un reto para todas las selecciones. «No pondremos excusas», afirmó, ya sea jugando bajo el calor de México o en las diversas temperaturas de Estados Unidos y Canadá.
«El clima influirá en nuestro juego, pero afecta a todos», afirmó. «Con las distintas temperaturas en Estados Unidos, México y Canadá es muy difícil, pero es el Mundial y no hay excusas: daremos todo por la selección».
Siempre he soñado con esto y he logrado cosas grandes; quiero ganar este título».