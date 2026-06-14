La selección de Portugal rendirá homenaje al exdelantero del Liverpool y de la “Selecao”, Jota, fallecido el año pasado en un accidente de tráfico. Los jugadores llevarán muñequeras conmemorativas durante todo el Mundial, que comienza para ellos la próxima semana ante la República Democrática del Congo. El primer ministro luso, Luis Montenegro, obsequió al equipo con estas muñequeras tras una reunión previa a la partida al torneo.

El centrocampista Vitinha, del París Saint-Germain, explicó que las muñequeras se diseñaron para cumplir la normativa de la FIFA.

Se verificó que cumpliera las normas de FIFA, incluyera nuestros nombres y el de Diogo Jota.

Nos dejó elegir si usarla en el día o en el partido. La recibimos con cariño y optamos por ponérnosla».







