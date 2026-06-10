Jadon Sancho deja oficialmente el Manchester United tras cinco años difíciles, y el club emite un breve comunicado sobre el extremo autor de 12 goles

Los Red Devils han enviado a la Premier League la lista dejugadores que se quedan, lo que supone el fin de varias carreras destacadas en Mánchester. La salida de Sancho cierra una saga que costó al United más de 73 millones de libras; fue un fichaje fallido y muy caro, ya que el extremo nunca encontró su mejor nivel y tuvo desacuerdos con la anterior dirección. También se han confirmado las salidas de Casemiro y Tyrell Malacia.

El club declaró: «Jadon Sancho llegó en 2021 y ganó la Carabao Cup 2023. Jugó 83 partidos antes de volver al Borussia Dortmund y después cederse al Chelsea y al Aston Villa.

«Todo el club agradece a Casemiro, Tyrell y Jadon su aportación y les desea mucha suerte en el futuro».

El delantero de 26 años, autor de 12 goles y seis asistencias en cinco temporadas, buscará ahora un nuevo comienzo.