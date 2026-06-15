El resultado fue muy duro para Ecuador, que dominó la primera media hora y mostró por qué llevaba 19 partidos sin perder. John Yeboah fue el protagonista de sus mejores jugadas: recortó hacia adentro y lanzó un disparo con efecto que se estrelló en el larguero tras perder Emmanuel Agbadou el equilibrio, algo poco habitual en él.

Poco después, el poste volvió a evitar el gol de La Tri: Pedro Vite envió un pase profundo a Alan Minda, cuyo disparo desde ocho metros impactó en el travesaño. Ecuador dominó, pero no puso a prueba a Yahia Fofana con suficiente frecuencia tras el descanso.

Mientras, los campeones de la Copa Africana de Naciones 2023 tardaron en entrar en juego: Yan Diomande fue una amenaza constante pero sin pase decisivo. La entrada de Amad y Ange-Yoan Bonny aportó la puntería que faltaba.

Antes del tanto de Amad, Elye Wahi había rozado el gol al impactar el balón en el larguero tras un centro de Nicolas Pépé. Los Elefantes, insaciables, siguieron presionando hasta el final y lograron su primer triunfo en una fase final del Mundial desde Brasil 2014.