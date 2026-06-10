Rashford tuvo una temporada productiva en España: marcó 14 goles y dio 11 asistencias, lo que ayudó al Barcelona a ganar La Liga y la Supercopa de España, demostrando que aún puede rendir al máximo nivel tras su difícil etapa en Manchester.

En declaraciones a SunSport, Cole se refirió al posible fichaje y afirmó: «Es solo una cuestión de salario y valoración. Rashford cumple muchos requisitos, pero no quieres gastarte una fortuna en él; haría un buen trabajo en el Chelsea. Marcus tiene que seguir adelante, mantener la confianza porque se ha reconstruido en el Barcelona y aún le queda otro nivel al que aspirar. Es alguien por quien el Chelsea debería interesarse, pero todo dependerá del acuerdo».



