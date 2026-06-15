«Estoy listo para hacerlo bien»: Kylian Mbappé admite que debe «dar un paso más en defensa» para que Francia gane el Mundial de 2026

La superestrella del Real Madrid admite que debe cambiar su estilo para llevar a Francia a la gloria en el Mundial 2026. Antes del debut en el Grupo I contra Senegal, Mbappé reconoció las críticas por su escasa implicación sin balón.

Sabe que, para que el equipo de Didier Deschamps avance en un torneo de 48 selecciones, todos deben aportar en defensa. En una entrevista con Le Parisien, respondió a las preguntas de su hermano Ethan: «Tengo que dar un paso más en defensa. Estoy dispuesto a hacerlo bien porque quiero el Mundial a toda costa. A menudo hablamos de esto porque él defiende mucho más que yo. Es bueno que la gente lo destaque. Siempre he sido exigente conmigo mismo y creo que debo dar un paso más. Es importante para el equipo y voy a hacerlo».