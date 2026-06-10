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Paul Merson propone una teoría «descabellada» sobre el mercado de fichajes del Arsenal que podría llevar a la salida de su estrella de 42 goles este verano
La «descabellada» teoría de Merson sobre Odegaard
El jugador de 27 años fue clave cuando los Gunners acabaron con su sequía de títulos, convirtiéndose en el primer capitán desde Patrick Vieira en levantar el trofeo; sin embargo, Merson cree que las necesidades tácticas para la próxima temporada podrían cambiar.
En declaraciones a The Sports Agents, Merson admitió: «Suena loco, pero quizá piensen en venderlo [a Odegaard]. Pero, en mi opinión, seguirán interesados muchos equipos… Para jugar en su posición necesitas velocidad en la delantera; se exige rapidez».
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Los expertos cuestionan la influencia del capitán
Merson no es la única voz que duda sobre el futuro del noruego en Londres. El exdefensa del Liverpool Steve Nicol apuntó que la falta de minutos por lesiones ha dado espacio a la competencia, mencionando a Eberechi Eze. «Odegaard podría marcharse del Arsenal», dijo Nicol a ESPN. «Si fueras Martin Odegaard, ¿te quedarías? No creo que lo hicieras».
El exjugador del Chelsea Frank Leboeuf coincidió y añadió que el mediapunta ha perdido influencia frente a opciones más directas: «Estoy de acuerdo. Siempre me ha gustado Odegaard por su elegancia, pero ya no influye. Se limita a iniciar la jugada y distribuir el balón en horizontal. Con Eze, en cambio, el juego es más vertical, tiene más peso y además ayudará a [Viktor] Gyokeres».
Cambios previstos para este verano
La especulación sobre Odegaard surge tras rumores de que Arteta actuará con firmeza tras la decepción europea. El español ya ha insinuado que el club debe ser «inteligente y ambicioso» para aprovechar su éxito y evitar el estancamiento tras la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el PSG. Esta línea implacable podría hacer que varios campeones dejaran paso a nuevas incorporaciones, ya que, según se informa, el club estaría dispuesto a vender a Gabriel Jesús por 18 millones de libras como parte de una importante reorganización de la plantilla.
Tampoco son los únicos: Gabriel Martinelli, Leandro Trossard y Ben White podrían marcharse ante ofertas adecuadas, para que Arteta recaude y busque fichajes con más ritmo, algo que, según Merson, falta en el medio.
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Sangre nueva para la defensa del título
Para cubrir las posibles bajas de sus estrellas, el Arsenal busca a Morgan Rogers, del Aston Villa. El joven de 23 años ha brillado en las Midlands y admite que le cuesta ignorar los rumores sobre un traspaso de 80 millones de libras al Emirates mientras está con la selección.
Arteta prioriza un nueve y un extremo izquierdo para mantener la lucha por el título. Merson añadió: «Me sorprendería que el Arsenal se desmoronara». «Simplemente creo que el Arsenal es un equipo de fútbol realmente sólido. Cuenta con siete u ocho jugadores de un nivel sólido, semana tras semana».