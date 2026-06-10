«Un honor y un privilegio»: José Mourinho escribe un emotivo mensaje de despedida del Benfica antes de su regreso al Real Madrid

Mourinho, de 63 años, publicó un emotivo mensaje en Instagram agradeciendo al Benfica tras confirmarse su salida. En su breve pero intensa segunda etapa en Lisboa logró una temporada invicta en la liga nacional, el tercer puesto en la Primeira Liga y la Supercopa Cândido de Oliveira.

El exentrenador del Chelsea y el Manchester United agradeció a la directiva y al personal del club. «Gracias al presidente Rui Costa por la oportunidad de trabajar en el Sport Lisboa e Benfica; ha sido un honor. También agradezco al equipo del Benfica Campus por su profesionalidad y dedicación», publicó en su cuentaoficial de Instagram.