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El Manchester United se ahorrará millones en indemnizaciones cuando Rubén Amorim fiche por el AC Milan y se enfrente a su exentrenador en agosto
Los Red Devils se preparan para un importante alivio financiero
El Manchester United reducirá la indemnización que debe a su exentrenador Amorim, informa The Telegraph. El club había previsto 16,7 millones de libras por su despido, pero ahora que Amorim fichará por un equipo de la Serie A, pagará menos.
El técnico de 41 años fue destituido tras solo 14 meses al frente del equipo, dejando atrás un cuerpo técnico que incluía a Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro y Jorge Vital. Este desembolso se sumó a los 14,5 millones de libras pagados previamente para prescindir de Erik ten Hag.
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Amorim se perfila como el principal objetivo del San Siro
Según informes, el AC Milan ha elegido a Amorim como candidato principal para liderar una reestructuración táctica tras una temporada decepcionante bajo Massimiliano Allegri. Al quedarse fuera de la Liga de Campeones, el club italiano ha conversado con el exentrenador del Manchester United y lo ha colocado en lo más alto de una lista que antes incluía a Oliver Glasner y Mauricio Pochettino.
Tras sonar para el Benfica —que finalmente escogió a Marco Silva—, el Milan le ofrecería un contrato de dos años más una opción para un tercero. Para Amorim sería la ocasión de reconstruir su reputación lejos del intenso escrutinio de la Premier League, donde su polémico sistema 3-4-2-1 no cuajó en Old Trafford.
Se vislumbra un pronto reencuentro
Si se confirma su fichaje, Amorim no tardará en reencontrarse con viejos conocidos: el United se medirá al AC Milan el 15 de agosto en Breslavia (Polonia), en el último amistoso de pretemporada, justo una semana antes del arranque de la Premier League.
El amistoso añadirá un giro interesante a la pretemporada, pues enfrentará al United con el técnico que mantuvo un sonado enfrentamiento con la directiva del club. Las tensiones entre Amorim y el director deportivo, Jason Wilcox, estallaron en una acalorada reunión poco antes de su salida. Ahora, los aficionados estarán atentos para ver si Amorim consigue en Italia el éxito táctico que no logró en Inglaterra.
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El United sigue adelante bajo la dirección de Carrick
Mientras Amorim prepara su siguiente paso, el United ha dado un giro radical bajo Michael Carrick. El excentrocampista tomó las riendas en el puesto 15 y, de forma sorprendente, llevó al equipo al tercer lugar. Este repunte ha incrementado los ingresos por derechos de retransmisión más del 57 % en el último trimestre fiscal. A pesar del coste inicial del cambio de directiva, la decisión ha dado resultados en el campo.
El director ejecutivo, Omar Berrada, se muestra satisfecho con la dirección del club y asegura que las «iniciativas de transformación empresarial» ya dan resultados. Con el regreso a la Liga de Campeones y un nuevo y lucrativo contrato de equipación, el United tiene recursos para apoyar a Carrick en el mercado de fichajes. Además, la próxima reducción de la indemnización a Amorim dará aún más margen financiero a los Red Devils para competir por títulos.