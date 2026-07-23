Cuotas a ganador de LaLiga: El Real Madrid es la opción con más valor

El ataque del Real Madrid estuvo un peldaño por debajo del Barcelona la temporada pasada. Sin embargo, los primeros fichajes de Mourinho dejan claro que ya están resolviendo sus puntos débiles.

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El Real Madrid se ha centrado en potenciar sus opciones ofensivas tras haber superado al Barcelona en rendimiento defensivo. ¿Será suficiente para volver a tocar metal?

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El Madrid se refuerza para encender la pelea por LaLiga

El Barcelona ha fijado el listón en el mercado a ganador de la temporada 2026/27 tras mostrar números muy superiores en ataque el curso pasado. Sin embargo, la brecha entre los dos gigantes del fútbol español fue muchísimo más estrecha en la parcela defensiva.

Esto nos plantea una pregunta clara antes de arrancar el curso: ¿se queda demasiado corta la cuota del favorito como para buscar una alternativa? La respuesta corta es sí.

Al igual que muchos grandes de Europa, la reconstrucción en la plantilla del Real Madrid es una realidad total. José Mourinho regresa al banquillo blanco, un movimiento que debería ilusionar a la afición madridista en su objetivo de arrebatarle el título de LaLiga a su eterno rival. Los blancos buscan evitar que el Barça enlace tres campeonatos de liga consecutivos por primera vez desde la era 2010/11.

La última vez que el Real Madrid levantó LaLiga, también reinó en Europa. Con el "Special One" de vuelta en Chamartín, el sueño vuelve a cobrar vida.

La candidatura del Barça se enfrenta a un nuevo examen

El Barcelona arranca en las casas de apuestas como justo favorito. Sus registros ofensivos en el último curso liguero fueron considerablemente mejores que los del Madrid, firmando 95 goles a favor frente a los 77 del conjunto blanco. La métrica subyacente respalda esta conclusión: el Barça generó un xG (goles esperados) de 86,62 por los 78,00 del Real Madrid.

El conjunto azulgrana superó su xG en 8,38 goles, lo que demuestra la tremenda efectividad que tuvo para convertir sus ocasiones. Los de Hansi Flick lideraron LaLiga superando al Madrid en disparos totales (692 a 665) y en tiros a puerta (257 a 253). El título del vigente campeón no fue casualidad ni cuestión de suerte: fueron mejores y mantuvieron esa ventaja en las principales métricas de ataque.

Donde apenas hubo distancia fue en la portería propia. El Barça encajó 36 goles en liga, solo uno más que el Real Madrid en todo el campeonato. Además, los campeones terminaron en cuarta posición en LaLiga en cuanto a goles esperados en contra, con un xGA de 45,3. De hecho, el Athletic Club, que acabó 12.º en la tabla, firmó un xGA superior con 42,24.

En vez de ajustar los problemas atrás, parece que Flick ha decidido redoblar la apuesta reforzando la parcela ofensiva. Los catalanes han cerrado la incorporación de Anthony Gordon procedente del Newcastle, quien ocupará el extremo izquierdo en lugar de Marcus Rashford.

Gordon solo anotó 6 goles en 26 partidos con las Magpies, mientras que la aportación de Rashford fue de 8 tantos en 32 encuentros. Este último registró un xG de 7,35 frente al 8,83 del inglés, lo que muestra con claridad quién rindió por encima de lo esperado.

Por su parte, la salida de Robert Lewandowski deja al Barcelona sin un delantero que firmó 19 dianas entre todas las competiciones el curso pasado. Esto no debilita automáticamente al Barça, pero sí complica justificar una cuota tan baja a ganador absoluto. El Barcelona es el favorito legítimo, pero la cuota que ofrecen los operadores se queda demasiado corta.

El ataque blaugrana fue notablemente superior, pero esa diferencia de solo un gol encajado demuestra que la distancia real entre ambos fue menor de lo que refleja el mercado entre favorito y perseguidor.

El argumento a favor del Real Madrid en la lucha por el título

Apostar por el Real Madrid exige reconocer primero su sólida base defensiva. No solo fue el equipo menos goleado del campeonato, sino que ahora competirá bajo el sello pragmático y táctico de José Mourinho. Como era de esperar, su xGA de la temporada pasada fue de 41,17 —el más bajo de toda LaLiga—, superándolo en -6,17.

Los Blancos solo concedieron 122 disparos a puerta, 10 menos que el campeón. Es más, al aspirante solo le encajaron el 77,14 % de los goles desde dentro del área, en comparación con el 91,67 % que sufrió el Barça. Esto evidencia que la línea defensiva de Flick fue mucho más vulnerable que la del Madrid.

El verdadero quebradero de cabeza estuvo arriba, donde sus 78,00 xG se quedaron lejos de los 86,62 del Barcelona. El porcentaje de conversión del 11,58 % del Real Madrid encendió las alarmas, situándolo en la séptima posición de LaLiga. El Villarreal, tercer clasificado, lideró este apartado con un 15,82 %, mientras que el campeón firmó un 13,73 %.

Curiosamente, estos problemas de producción ofensiva podrían resolverse a través de sus nuevos fichajes en la zaga. La directiva blanca ha incorporado a tres defensas este verano: Ibrahima Konaté llega libre tras acabar su etapa en el Liverpool, mientras que Marc Cucurella y Denzel Dumfries refuerzan los laterales.

Cucurella aterriza tras completar un gran Mundial con la Selección Española y regresa a su tierra. El lateral izquierdo se situó la temporada pasada en el top 5 de defensas de la Premier League en toques en área rival y en ocasiones creadas.

Registró 43 centros al área el curso pasado, completando 13 con éxito (30,2 % de eficacia). Además, creó 39 ocasiones en 34 partidos, con solo cinco de ellas a balón parado.

Dumfries también aporta un perfil marcadamente ofensivo tras su traspaso desde el Inter de Milán. El internacional neerlandés estuvo en el top 4 de defensas de la Champions League la temporada pasada en goles, goles esperados (xG) y asistencias esperadas (xA) por 90 minutos.

Estos refuerzos para la zaga pueden aportar variantes tácticas y mayor vuelo ofensivo al Real Madrid de Mourinho de cara al próximo curso. Con todo esto sobre la mesa, la opción del Real Madrid representa la apuesta con más valor al cotizar con cuota superior a 2.00 en el mercado de ganador de LaLiga.

Las ventajas del Barcelona en goles a favor (18 de diferencia), un xG más elevado y un mayor volumen de tiros lo mantienen como justo favorito para la campaña 2026/27.

Sin embargo, ese apretado balance de 35 contra 36 goles encajados es donde el apostador debe detenerse a reflexionar antes de dar por buena una cuota tan baja para el Barcelona. Si la remodelación de plantilla que prepara José Mourinho consigue recortar parte de la brecha ofensiva, el Madrid no necesitará un giro radical para ser un candidato muy serio al título.