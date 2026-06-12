Se explican los motivos por los que el Arsenal dejó vía libre al Barcelona para fichar a Anthony Gordon por 80 millones de euros, mientras un icono del Newcastle confía en que la estrella inglesa brillará en el Camp Nou

Sin embargo, no hubo acuerdo y Gordon salió de su zona de confort. Al preguntarle si le sorprende que los equipos de la Premier no se opusieran más al fichaje millonario del Barcelona, la leyenda del Newcastle Waddle —en colaboración con NewBettingSites.uk— declaró a GOAL: «Se relacionó con el Arsenal, quizá para la banda izquierda, pues no tenían a nadie fijo ahí. Da igual si es Martinelli u otro, no tienen un dueño fijo y piensan: "Esa camiseta es mía". Saka probablemente ocupe la derecha.

El Arsenal quizá buscaba una opción más barata: “No pagaremos 80, 70 o 60 millones”, pensaban.

Ha sido un fichaje inesperado: tal vez les impresionó en los dos partidos contra el Barcelona o vieron algo que les interesó. Con [Lamine] Yamal en una banda y Anthony Gordon en la otra parecen bastante prometedores, pero el tiempo lo dirá.

«En el Newcastle rindió bien; de hecho, sus mejores partidos fueron como nueve. Su velocidad y sus movimientos se adaptaban al juego ofensivo de los ‘Magpies’, similar al del Barça, aunque aquí el factor calor cuenta. Quizá pensaron: “Podemos usarlo como nueve”, porque Lewandowski ya se fue y no tenían muchas opciones.

Se ha hablado de [Julian] Álvarez, del Atlético, pero tal vez prefieran a Gordon para jugar de nueve u once. Sería un buen movimiento del Barça».