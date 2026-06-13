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¡El Arsenal está dispuesto a gastar! El campeón de la Premier League prepara el fichaje de un extremo por 34,5 millones de libras, sin que esto afecte a sus planes de fichar a Morgan Rogers, del Aston Villa
El Arsenal intensifica la búsqueda de refuerzos para la delantera
Según The Athletic, el Arsenal quiere fichar al extremo del Brujas Tzolis para reforzar su plantilla tras ganar la Premier League. Se estima que el internacional griego, de 24 años, costaría unos 40 millones de euros (34,5 millones de libras/46,3 millones de dólares). Los Gunners ven esta operación como independiente y no afectará a su interés por el delantero del Villa Rogers ni por otros delanteros en su punto de mira.
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Las estadísticas de Tzolis han llamado la atención del Arsenal
El extremo ha marcado 43 goles en dos temporadas con el Brujas, afianzándose como uno de los atacantes más productivos de Bélgica. Antes, en la 2023-24 con el Fortuna Düsseldorf, anotó 22 tantos en la segunda división alemana.
Tzolis renovó con el Club Brujas hasta 2029, pero el Arsenal aún lo considera para este verano. Mikel Arteta quiere más opciones ofensivas tras perder la final de la Champions contra el PSG, y el área de fichajes busca que la plantilla siga creciendo tras el éxito local.
Por qué el Arsenal considera a Tzolis una opción interesante
Tzolis ya jugó en la Premier League con el Norwich City (14 partidos en 2021) antes de relanzar su carrera en el FC Twente y el Brugge.
El Arsenal se fijó en él tras fracasar las gestiones por Kenan Yildiz, extremo de la Juventus. Tzolis, ahora, aparece como alternativa capaz de aportar goles y asistencias desde la izquierda.
El extremo griego marcó 17 goles y dio 23 asistencias la temporada pasada y puede actuar en toda la delantera. Su versatilidad, eficacia y experiencia en la Liga de Campeones refuerzan su atractivo, mientras el Arsenal busca renovar su ataque.
- AFP
El Arsenal sigue trabajando en varios fichajes para la delantera
Se espera que el Arsenal siga valorando el fichaje de Tzolis, mientras busca otros refuerzos ofensivos como Rogers. Conforme avance el mercado de verano, los Gunners buscarán mayor competencia y eficacia en el último tercio del campo para defender su título de la Premier League.