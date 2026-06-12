¿Se habría quedado Mohamed Salah si hubiera sabido que Arne Slot se iba? Una exestrella del Liverpool analiza por qué el «Rey de Egipto» ha abandonado su trono en Anfield

Al final de la temporada 2024-25, tras marcar 34 goles, ganar la Premier League y obtener su tercer premio PFA al Jugador del Año, a Salah le ofrecieron renovar en Anfield.

Meses después acabó en el banquillo y criticó a Slot y su equipo, asegurando que lo convertían en chivo expiatorio de la irregularidad del equipo.

Esa explosión marcó el principio del fin: no sorprendió que se anunciara que quedaría libre en 2026.

Tras anotar 257 goles en 442 partidos, Merseyside le despidió con emoción. Ya es uno de los grandes del Liverpool, aunque quizá quedaban más capítulos por escribir.