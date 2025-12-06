Wolverhampton vs Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester United viaja a West Midlands para enfrentar a un Wolverhampton Wanderers en crisis, que se encuentra en el último lugar de la tabla de la Premier League inglesa. El partido se llevará a cabo bajo las luces de Molyneux a partir de las 20:00 hrs (hora local). En España podrá seguirse a las 21:00 hrs, 14:00 hrs en México y 15:00 hrs ET.

Para los anfitriones Wolves, el reciente nombramiento del nuevo entrenador Rob Edwards ha hecho poco para detener la mala racha. Desde que asumió el cargo, The Wanderers han perdido tres partidos consecutivos contra Crystal Palace, Aston Villa y Nottingham Forest. Doce puntos lejos de la salvación, el mayor problema de los Wolves esta temporada ha sido un ataque poco efectivo que ha promediado solo un gol cada dos partidos. Combina eso con la peor defensa de la división, recibiendo 29 goles en 14 partidos, y es una receta perfecta para el descenso.

El descontento y la desilusión de la afición de los Wolves es compartido por los seguidores de sus visitantes esta noche. El mayor problema del Manchester United en esta temporada de la Premier League ha sido la consistencia. La satisfacción de una gran victoria como visitante sobre el Crystal Palace en plena racha fue rápidamente borrada por la decepción de un empate tibio 1-1 en casa contra el West Ham. Fue entonces cuando Ruben Amorim pidió una reunión de equipo después de ver a su equipo ser abucheado por secciones de los seguidores en Old Trafford. A pesar de la presión sobre Amorim, el United sigue a una distancia alcanzable de los lugares de la Liga de Campeones, con solo Arsenal, Manchester City y Aston Villa fuera de su alcance por un partido.

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

El partido entre Wolverhampton Wanderers y Manchester United se llevará a cabo desde las 3:00 pm Hora Estándar del Este y las 12:00 del mediodía Hora Estándar del Pacífico.

Los Wolves estarán sin Joao Gomes para el partido después de que el centrocampista recibiera su quinta tarjeta amarilla de la temporada en la derrota contra Nottingham Forest. Otro ausente notable será Marshall Munetsi, quien sufrió una lesión en el mismo juego.

Rob Edwards esperará contar con Ladislav Krejci y Matt Doherty disponibles. El primero ha vuelto a entrenar, aunque separado del resto del grupo. Doherty, por su parte, estuvo lo suficientemente en forma como para regresar al banquillo contra Forest y podría incluirse en el once inicial para otorgar al equipo de Edwards la experiencia que tanto necesita.

El ex favorito del Manchester United, Paul Scholes, calificó la gestión de Amorim sobre el talentoso centrocampista Kobbie Mainoo como "tonterías".

Habiendo irrumpido en el equipo del Manchester United bajo el mando anterior de Erik Ten Hag, causando suficiente impresión para convertirse en un titular para Inglaterra en su camino a la final de la EURO 2024, Mainoo ha luchado por ser consistente en el equipo bajo la dirección de Amorim, quien lo considera no apto para jugar en su sistema preferido 5-2-3.

En defensa, Amorim tendrá que esperar la aprobación para Matijs De Ligt y Harry Maguire. Benjamin Sesko está fuera y es más probable que regrese en el próximo partido de este fin de semana contra Bournemouth.

