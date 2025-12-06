Me uní a Footballco en junio de 2022, después de haber trabajado cinco años en Reach PLC.
Desde niño fui un fanático del fútbol y mi pasión por el juego se remonta tanto como puedo recordar. Entre amigos y familiares, soy conocido por tener un conocimiento aburridamente enciclopédico de los partidos del Liverpool, incluidos los resultados y los goleadores.
Nacido en 1989, pasé gran parte de mi infancia (y más allá) viendo cómo el Man Utd de Ferguson dominaba el fútbol inglés. En los pocos partidos a los que asistí, rara vez vi ganar al Liverpool. Mi primer partido fue Liverpool 0 Ipswich 1 en 1995.
Hoy comparto un abono de temporada en Anfield. Los demonios de la infancia han sido puestos en paz. Tuve el privilegio de ver nuestro ascenso bajo Jürgen Klopp y estuve en el estadio cuando levantamos nuestro 20º título de liga en mayo de 2025. Arne Slot representando a nosotros, los calvos, allá afuera.
Mi XI de todos los tiempos
POR: Alisson Becker
DEF: Alexander-Arnold, Van Dijk, Hyypiä, Robertson
MED: Alonso, Gerrard
DEL: Salah, Suárez, Mané, Fowler
Envíame un correo a neil.bennett@footballco.com
Sígueme en LinkedIn aquí.