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Napoli vs Arsenal: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

SSC Nápoles vs Arsenal
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Arsenal
Liga de Campeones

Se acerca el partido de Liga de Campeones entre SSC Nápoles y Arsenal: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles acoge el debut europeo de dos de los equipos más en forma del continente cuando el SSC Napoli recibe al Arsenal en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Acerca del encuentro

Los de Massimiliano Allegri llegan a este partido en un momento delicado. Dos derrotas consecutivas en la Serie A, ante Inter de Milán (3-2) y Como (1-2), han sembrado dudas sobre la solidez del conjunto napolitano antes de su estreno en la máxima competición europea.

El Arsenal, en cambio, atraviesa un momento de plenitud. El equipo de Mikel Arteta ha ganado sus tres primeros partidos de Premier League, incluyendo una victoria 2-1 ante el Chelsea el pasado fin de semana, y llega a Nápoles como uno de los candidatos al título según los propios nominados al Balón de Oro 2026.

Arteta, nominado al Johan Cruyff Trophy al mejor entrenador del año junto a Luis Enrique y Luis de la Fuente, ha construido un Arsenal que no conoce la derrota esta temporada. Los Gunners acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales, con la única mancha siendo un empate ante el Como en pretemporada.

Declan Rice, figura central en el mediocampo del Arsenal, llega con polémica tras su altercado con Morgan Rogers en el partido ante el Chelsea, que generó debate entre los expertos. Su rendimiento en Nápoles será uno de los focos del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Arsenal alineaciones probables

4-3-3
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Nápoles

Once inicial

Arsenal

Manager

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Massimiliano Allegri cuenta con un once probable encabezado por Alex Meret bajo palos, con una línea defensiva formada por Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani. En el centro del campo figuran Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka y André-Frank Zambo Anguissa, mientras que Alisson Santos, Rasmus Højlund y David Neres conformarían el tridente ofensivo. El club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, que figura como baja por lesión, lo que condicionará la zaga gunner. El once probable del Arsenal apunta a David Raya en portería, Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa, con Bruno Guimarães y Declan Rice en el mediocampo junto a Christos Tzolis y Bukayo Saka en las bandas, y Martin Ødegaard y Kai Havertz completando el ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Forma

NAP

NAP - Formulario

CEL
D1-1
ARI
W6-2
GEN
W0-2
COM
L1-2
INT
L3-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

COM
W1-1
MCI
W3-0
COV
W3-0
AVL
W0-1
CHE
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Nápoles llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Inter de Milán en Serie A, y previamente cayeron 1-2 ante el Como. Sus únicos triunfos en este período llegaron en pretemporada, incluyendo una goleada 6-2 ante el Aris Salónica. En total, el conjunto napolitano ha marcado 10 goles y encajado 8 en estos cinco partidos.

El Arsenal presenta un rendimiento muy diferente: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. Los Gunners ganaron 2-1 al Chelsea en su partido más reciente y también se impusieron 3-0 al Manchester City en la Community Shield. En total han anotado 10 goles y solo han encajado 3, incluyendo el empate 1-1 ante el Como en amistoso.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SSC NápolesEmpateArsenal
1
1
3
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Liga de Campeones
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Amistosos
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
4Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en la Europa League el 18 de abril de 2019, con victoria del Arsenal 0-1 en el Maradona. En el global de esa eliminatoria, los londinenses también se impusieron en la ida por 2-0. En los cinco precedentes registrados entre ambos clubes, el Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota, con 7 goles a favor y 4 en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el SSC Nápoles se encuentra en el puesto 28.

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