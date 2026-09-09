Napoli vs Arsenal: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

El Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles acoge el debut europeo de dos de los equipos más en forma del continente cuando el SSC Napoli recibe al Arsenal en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Cómo sintonizar el Napoli vs Arsenal

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

Los de Massimiliano Allegri llegan a este partido en un momento delicado. Dos derrotas consecutivas en la Serie A, ante Inter de Milán (3-2) y Como (1-2), han sembrado dudas sobre la solidez del conjunto napolitano antes de su estreno en la máxima competición europea.

El Arsenal, en cambio, atraviesa un momento de plenitud. El equipo de Mikel Arteta ha ganado sus tres primeros partidos de Premier League, incluyendo una victoria 2-1 ante el Chelsea el pasado fin de semana, y llega a Nápoles como uno de los candidatos al título según los propios nominados al Balón de Oro 2026.

Arteta, nominado al Johan Cruyff Trophy al mejor entrenador del año junto a Luis Enrique y Luis de la Fuente, ha construido un Arsenal que no conoce la derrota esta temporada. Los Gunners acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales, con la única mancha siendo un empate ante el Como en pretemporada.

Declan Rice, figura central en el mediocampo del Arsenal, llega con polémica tras su altercado con Morgan Rogers en el partido ante el Chelsea, que generó debate entre los expertos. Su rendimiento en Nápoles será uno de los focos del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Massimiliano Allegri cuenta con un once probable encabezado por Alex Meret bajo palos, con una línea defensiva formada por Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani. En el centro del campo figuran Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka y André-Frank Zambo Anguissa, mientras que Alisson Santos, Rasmus Højlund y David Neres conformarían el tridente ofensivo. El club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, que figura como baja por lesión, lo que condicionará la zaga gunner. El once probable del Arsenal apunta a David Raya en portería, Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel y Ezri Konsa en defensa, con Bruno Guimarães y Declan Rice en el mediocampo junto a Christos Tzolis y Bukayo Saka en las bandas, y Martin Ødegaard y Kai Havertz completando el ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Forma

El Nápoles llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Inter de Milán en Serie A, y previamente cayeron 1-2 ante el Como. Sus únicos triunfos en este período llegaron en pretemporada, incluyendo una goleada 6-2 ante el Aris Salónica. En total, el conjunto napolitano ha marcado 10 goles y encajado 8 en estos cinco partidos.

El Arsenal presenta un rendimiento muy diferente: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. Los Gunners ganaron 2-1 al Chelsea en su partido más reciente y también se impusieron 3-0 al Manchester City en la Community Shield. En total han anotado 10 goles y solo han encajado 3, incluyendo el empate 1-1 ante el Como en amistoso.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en la Europa League el 18 de abril de 2019, con victoria del Arsenal 0-1 en el Maradona. En el global de esa eliminatoria, los londinenses también se impusieron en la ida por 2-0. En los cinco precedentes registrados entre ambos clubes, el Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota, con 7 goles a favor y 4 en contra.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el SSC Nápoles se encuentra en el puesto 28.