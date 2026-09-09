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Sporting de Lisboa vs Galatasaray: previa y detalles del partido, difusión, streaming en vivo y más

Sporting de Lisboa vs Galatasaray
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Liga de Campeones

Se acerca el partido de Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y Galatasaray: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio José Alvalade de Lisboa acoge este miércoles un duelo de Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y Galatasaray, dos clubes que llegan a esta fase con ambiciones muy distintas pero con igual determinación. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Estadio Jose Alvalade

Cómo sintonizar el Sporting de Lisboa vs Galatasaray

El partido entre Sporting de Lisboa y Galatasaray se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile.

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Acerca del partido

El conjunto de Rui Borges atraviesa un momento de gran solidez. Los leones portugueses suman cuatro victorias consecutivas en la Primeira Liga antes de este compromiso europeo, con resultados convincentes como el 4-0 ante Rio Ave y el 3-1 frente al Alverca.

Galatasaray, por su parte, aterriza en Lisboa con la confianza propia de un equipo que no ha perdido en sus últimos cuatro partidos de competición oficial. El triunfo por 2-3 ante Istanbul Başakşehir el pasado 4 de septiembre fue su última prueba antes de este viaje.

El técnico turco Okan Buruk no podrá contar con piezas importantes. Victor Osimhen, máximo referente ofensivo del equipo, figura entre los ausentes junto a Mario Lemina, Günay Güvenc y Wilfried Singo. La responsabilidad goleadora recaerá en otros nombres del amplio plantel estambulita.

La situación de Leroy Sané añade otro matiz al estado interno del vestuario visitante. El extremo alemán, ex del Manchester City, ha visto reducido su protagonismo tras las incorporaciones estivales, aunque sigue formando parte del once proyectado para este partido.

Noticias del equipo y escuadras

Sporting de Lisboa contra Galatasaray alineaciones probables

4-2-3-1
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
Formación
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
R. SilvaR. SilvaZ. DebastZ. DebastG. InacioG. InacioMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoI. FresnedaI. FresnedaR. ZalazarR. ZalazarG. CatamoG. CatamoS. AltimiraS. AltimiraF. GoncalvesF. GoncalvesI. DoumbiaI. DoumbiaLuiz SuárezLuiz SuárezU. CakirU. CakirI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciDavinson SánchezDavinson SánchezL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovGabriel SaraGabriel SaraY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneB. YilmazB. Yilmaz
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Sporting de Lisboa

Once inicial

Galatasaray

Manager

  • R. Borges
  • O. Buruk

Rui Borges tiene las bajas de Nuno Santos y João Simões para este encuentro. El técnico del Sporting cuenta con el resto de la plantilla disponible y su once probable incluye a Rui Silva bajo palos, con una defensa formada por Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo e Ivan Fresneda.

En el bando visitante, Okan Buruk no podrá contar con Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenc ni Wilfried Singo. El once proyectado del Galatasaray sitúa a Uğurcan Çakır en portería, con Aleksey Batrakov, Gabriel Sara y Yunus Akgün como referencias en el centro del campo y la delantera.

Forma

SCP

SCP - Formulario

EST
D2-2
VSC
W3-2
ALV
W3-1
RA
W0-4
NAC
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GAL

GAL - Formulario

VIL
L1-2
COB
D2-2
ERZ
W0-4
GOZ
W3-2
IBS
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Sporting de Lisboa llega en un estado de forma excelente, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los de Rui Borges han ganado sus cuatro compromisos más recientes, el último de ellos un 2-0 ante Nacional Asunción el 5 de septiembre. En ese tramo han anotado 12 goles y encajado 7, con victorias que incluyen un contundente 0-4 en el campo del Rio Ave.

Galatasaray acumula tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos de liga, con una única derrota en el conjunto de cinco, ante Villarreal en un amistoso de pretemporada. Su resultado más reciente fue el triunfo por 2-3 en el campo del Istanbul Başakşehir, y antes de eso golearon 0-4 al Erzurumspor FK. En total, el equipo turco ha marcado 12 goles y encajado 9 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Sporting de Lisboa y Galatasaray disponibles en este momento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la posición 33 mientras que Galatasaray se sitúa en el puesto 14, lo que convierte este duelo en un partido importante para los portugueses si quieren mejorar su posición en la tabla y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación directa.

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